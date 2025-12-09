Эльмира Зарипова рассказала о мерах поддержки героев Отечества в Татарстане

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

Для героев Отечества в Татарстане создан комплекс мер поддержки, включающий как льготы в натуральном виде, так и денежные выплаты. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Российской Федерации на законодательном уровне признаются особые заслуги перед государством и народом героев Отечества, установлен их особый статус и определен широкий перечень льгот, которые могут как предоставляться в натуральном виде, так и быть заменены единой денежной выплатой», – пояснила она.

Среди мер поддержки – освобождение от налоговых выплат, внеочередное пользование всеми видами связи, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, первоочередное улучшение жилищных условий, первоочередное получение строительных материалов. Для семей умершего (погибшего) героя предусмотрена оплата расходов на погребение и установку надгробия, а также дополнительное пособие в размере 20 тыс. рублей.

Среди льгот предусмотрены освобождение от оплаты коммунальных услуг, пользования домашним телефоном и услуг вневедомственной охраны. Кроме того, герои Отечества и члены семей погибших героев могут бесплатно ездить на общественном транспорте, получить лекарственное обеспечение, путевку в санаторий, бесплатно изготовить зубные протезы.