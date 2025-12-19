Эльмира Зарипова рассказала, как пенсионеры поддерживают активный образ жизни

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе», как граждане республики пожилого возраста поддерживают активный и здоровый образ жизни по программе «Активное долголетие».

«Когда я читаю эти отчеты – надо же, как на пенсии активно жить», – отметила министр труда РТ.

В рамках республиканской программы для граждан старшего поколения организованы мероприятия, направленные на поддержание активного и здорового образа жизни, самореализацию и социальную вовлеченность пожилых людей.

В целях информационной поддержки пожилых людей на сайте «Забота», а также в мобильном приложении «Карта жителя» создан раздел «Алтын еллар – Золотые годы», где размещен перечень различных досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста по направлениям «Образование», «Спорт», «Домоводство», «Здоровье», «Литература», «Танцы», «Творчество».

Гражданам пожилого возраста в 45 муниципальных образованиях доступны 1 859 видов занятий. С помощью сервиса порядка 30 тыс. пожилых записались на кружки электронно.

В соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров приняли участие 115 человек. Самым возрастным участником стал 85-летний житель Вахитовского района Казани Павел Индерейкин.

«Мы обучали через "Университет третьего возраста" основам компьютерной грамотности, и был запрос на проведение соревнований», – отметила Зарипова.

В этом год соревнования посвятили победе в Великой Отечественной войне. Конкурсанты показывали свои навыки владения браузером, смартфоном и порталом «Госуслуг».

По программе «Активное долголетие» также проходит IX Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш – Сияние».

«Когда человек освобождается от трудовой деятельности, у него появляется время, чтобы выразить себя и свое отношение к людям, и есть такая отдушина, где можно себя проявить – фестиваль "Балкыш". Я так рада, что в нашей республике создан фестиваль именно для людей старшего поколения», – рассказала заместитель директора КЦ «Сайдаш», заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, народная артистка Российской Федерации Лима Кустабаева.