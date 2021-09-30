Эльмира Зарипова предложила создать серию репортажей о талантливых пенсионерах Татарстана

Дарья Сайфиева

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, выступая на презентации фильма «Когда поет душа», посвященного талантливым пенсионерам республики, которые сохраняют и обогащают традиции народно-прикладного искусства, предложила организовать блок новостей или коротких видеорепортажей о героях киноленты.

По мнению главы Минтруда РТ, это можно было бы сделать совместно с медиахолдингом «Татмедиа». «Об этих людях должны знать», — заявила она.

Картина, созданная по инициативе республиканского совета Региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров РТ, включает рассказы талантливых пожилых людей со всей республики, фотографии их работ и видеофрагменты из их личных архивов.

Каждый из героев занимается уникальным ремеслом, по-своему сохраняя и развивая народные традиции Татарстана для передачи следующим поколениям.

Зарипова обратила внимание на то, что практически каждый из пенсионеров, принявших участие в съемках, рассказал, как обучает любимому делу своих детей и внуков, прививая им традиции и ценности народной культуры.

«Сущность и смысл этого фильма — в рассказе не только о сохранении традиций и передаче их из поколения в поколение, но и о той большой воспитательной ценности, которую они несут», — отметила министр.

Она пожелала каждому из присутствующих найти дело, при занятии которым можно почувствовать, «как поет душа».

Презентация киноленты, приуроченная ко Дню пожилого человека, который в России отмечается 1 октября, состоялась в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

По словам главы Региональной общественной организации пенсионеров ветеранов РТ Хабира Иштирякова, фильм был создан совместно с творческим содружеством «Агидель» и при личной поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Участие в съемках приняли занимающиеся различными ремеслами пенсионеры из Казани, Муслюмовского, Арского и Лениногорского районов Татарстана.