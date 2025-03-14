Эльмира Зарипова поздравила труженика тыла со 100-летним юбилеем

фото: Минтруд РТ

Сегодня глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова побывала в гостях в семье Сафиных из Высокогорского района республики.

Как сообщает пресс-служба министерства, в этой семье с августа 2017 года живет и Шамсеруй Низаметдинова. Сафины взяли ее к себе в рамках проекта «Приемная семья для пожилого человека», который реализуется в Татарстане по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».

Шамсеруй Низаметдинова родилась в деревне Казаклар Высокогорского района. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на лесоповале, после войны устроилась в колхоз и до выхода на пенсию работала бригадиром. Шамсеруй апа - труженик тыла, инвалид второй группы.

Повод для сегодняшней встречи с министром приятный - Шамсеруй Низаметдинова отмечает 100-летие.

В свой вековой юбилей Шамсеруй апа получила не только поздравления с днем рождения, но и награды – юбилейную медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и знак отличия «Почетный гражданин Высокогорского района».

Бабушка была тронута вниманием и поблагодарила Эльмиру Зарипову за визит. Долгожительница поделилась своими новостями, рассказала, как тепло и с заботой к ней относится ее новая семья. За эти годы Сафины стали для пожилого человека родными людьми, а Шамсеруй апа уже полноправный и любимый член семьи.

Напомним, что технология «Приемная семья для пожилого человека» реализуется в Татарстане с 2017 года. Создание института приемной семьи для гражданина пожилого возраста направлено на развитие стационарозамещающих технологий по долговременному уходу за пожилыми гражданами, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, на повышение качества их жизни, максимальное продление нахождения в привычной социальной среде, на укрепление традиций взаимопомощи и профилактики социального одиночества.

Гражданин, желающий создать приемную семью, должен быть трудоспособного возраста, не являться близким родственником пожилого человека. Он берет на себя обязательства по осуществлению ухода за пожилым человеком, обеспечению его основных жизненных потребностей.

За осуществление ухода предусмотрена ежемесячная выплата в размере от 6 до 10 тыс. рублей в зависимости от наличия и группы инвалидности у пожилого человека:

за уход за инвалидом I группы – 10 тыс. руб.;

за уход за инвалидом II группы – 8 тыс. руб.;

за уход за инвалидом III группы (пожилым без инвалидности) – 6 тыс. руб.

Татарстанцы, желающие создать приемную семью, могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

По состоянию на 13 марта 2025 года в Татарстане создано 32 приемные семьи - эти пожилые люди могли бы составить один малокомплектный дом-интернат. Однако благодаря проекту они обрели не просто уход, а тепло домашнего очага и настоящую семью, где их любят и ценят.