Эльмира Зарипова рассказала жителям Казани о мерах поддержки

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова пообщалась с жителями республики в Ново-Савиновском районе Казани, около родильного дома №1 и городской клинической больницы №7 имени М. Н. Садыкова. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

«Пока мы стоим, уже сколько людей подошли, оставили свои обращения. Кого-то волнуют вопросы коммунального хозяйства, кому-то важны вопросы по мерам социальной поддержки, здравоохранения. И люди получают ответы на свои вопросы», – отметила глава Минтруда РТ.

«Все те меры, которые сегодня оказываются, лежат в основе народной программы <...>. В рамках национального проекта „Кадры“ заложены все те наказы, которые в свое время пришли от людей. Также это вопросы поддержки семьи, причем, самые разные. А если говорить о республике, то мы адресно подходим к помощи семьям разных категорий. Отдельно поддерживаем многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, где воспитывают детей с инвалидностью», – напомнила Зарипова.

По словам министра, с этого года в зоне внимания оказалась и студенческая семья. «Ведь студенчество – прекрасная пора, когда люди получают не только профессию, но и возможность найти свою вторую половинку. Если семья создается в студенческие годы, то она должна получить поддержку. Это выплата в размере 100 тыс. рублей для студенток, вставшим на учет по беременности. Сегодня такой мерой поддержки воспользовалось 232 студентки. То есть они совмещают сегодня материнство и получение образования», – рассказала она.

В новой народной программе будет присутствовать отдельная норма – «Золотой студенческий семейный стандарт». Он предполагает наличие в общежитиях блоков для молодых студенческих семей, комнат мамы и ребенка, комнат кратковременного содержания ребенка на момент, пока мать сдает зачет или экзамен.

«Сегодня такие меры <...> реализуются в вузах республики – например, в Казанском федеральном университете, в энергетическом, аграрном университетах. В новой народной программе <...> есть положение о том, чтобы еще в 300 высших учебных заведениях страны открыть такие комнаты мамы и ребенка», – добавила Зарипова.

Упомянула она и создание Электронной доски почета РТ, а также проведение Фестиваля труда и доблести.

«Этот год объявлен Годом воинской и трудовой доблести указом Раиса Татарстана. И примечательно, что накануне 1 мая был принят указ и об Электронной доске почета республики. <...> на платформе имена сегодня 15 тыс. татарстанцев – работников более чем 4 тыс. предприятий, малых организаций, крупных гигантов промышленности РТ, и это обычные учителя, врачи, слесари, строители и другие люди, чьим трудом создается благополучие жизни и социально-экономического развития республики и страны целом, – это хорошая форма поощрения человека труда», – заключила Эльмира Зарипова.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.