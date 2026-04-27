Политика 27 апреля 2026 17:35

Эльмира Зарипова подала документы для участия в праймериз «Единой России»
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Таким образом, в случае победы на праймериз она сможет претендовать на место в Государственной Думе Российской Федерации IX созыва от регионального отделения «ЕР».

«Вопросы социальной защиты разных категорий населения волнуют каждого жителя нашей республики. Сегодня это одна из главных тем. В центре внимания – оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Уверена, мой опыт в этой сфере может быть полезным и востребованным», – заявила Эльмира Зарипова в беседе с «Татар-информом».

По мнению главы Минтруда РТ, технология предварительного голосования «Единой России» стала способом выражения народных симпатий к кандидатам. Она уверена, что праймериз позволяют наиболее правильно определить людей, которые будут представлять партию в Государственной Думе РФ.

В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
