Эльмира Зарипова: «Общество стало лояльнее относиться к людям с ОВЗ»

В Татарстане проживают примерно 90 тыс. людей с психическими расстройствами, в том числе в Казани — 26 тыс. В структуре первичной детской инвалидности на протяжении последних четырех лет они занимают первое место, рассказала на встрече родителей детей-инвалидов с ментальными нарушениями с представителями органов исполнительной власти и общественных организаций министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня порядка 90 тыс. людей среди людей с ОВЗ — это люди, которые имеют как раз психические расстройства. И среди них порядка 50% — это дети и молодые люди. Конечно же, стоит вопрос о том, как будет происходить социализация этих детей, этих молодых инвалидов, какие у них есть возможности по выстраиванию образовательного маршрута, по профессиональной траектории», — отметила руководитель профильного ведомства.

С 2022 года Татарстан включился в реализацию общественного проекта «Ментальное здоровье», который стартовал в 2019 году в Приволжском федеральном округе. Он направлен на то, чтобы сформировать систему раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и создать реестр людей с таким диагнозом, обучить детей и взрослых, имеющих различные нарушения в ментальной сфере элементарным бытовым навыкам, организовать для них проживание с сопровождением и, по возможности, трудоустроить.

Для этих целей по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в системе социальной защиты начали создавать отделения дневного пребывания, в одном из которых и провели сегодня круглый стол для родителей детей с ОВЗ. Такие учреждения работают в каждом муниципальном районе республики.

«Здесь мы прежде всего учим социально-бытовой адаптации в кабинетах, которые выстроены по комнатному типу, чтобы научить обслуживать себя, пользоваться элементарными средствами гигиены, бытовой техникой, уметь посещать магазин — у нас есть специальная комната-магазин. Конечно, проходят занятия с социальным педагогом и психологом», — прокомментировала Зарипова.

Она также добавила, что на базе Республиканского реабилитационного центра «Идель» в Зеленодольске открыли специальное отделение, оборудованное по квартирному типу. Молодые инвалиды в возрасте от 18 до 30 лет на протяжении трех месяцев в ежедневном режиме обучаются действиям и поведению в бытовых жизненных ситуациях, правилам и нормам поведения в социуме, ориентации в общественном пространстве и городской инфраструктуре.

«Мы забираем из семьи или интерната молодого инвалида, и в течение трех месяцев в реабилитационном центре он учится жить самостоятельно с тем, чтобы на выходе стать серьезным помощником для своих родителей, уметь самостоятельно себя обслуживать. Конечно, это серьезное подспорье для родителей детей-инвалидов. Мы понимаем, что родители с каждым годом взрослеют, и в пожилом возрасте всегда встает вопрос, что будет дальше с их ребенком», — подчеркнула Эльмира Зарипова.

В целом же, по мнению министра, общество стало лояльнее относиться к людям с ОВЗ, научилось понимать их проблемы и желает оказывать посильную помощь. Отчасти этому поспособствовали многочисленные проекты, реализуемые в республике для людей с инвалидностью. Это, например, Национальный чемпионат «Абилимпикс», конкурс красоты среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана» и многие другие.