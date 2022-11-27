Эльмира Зарипова напомнила о мерах поддержки матерей в Татарстане

Сложности современной жизни заставили общество и власти по-новому оценить престиж матери. В это непростое время даже самым сильным и активным женщинам необходима поддержка. Какие меры предоставляют им Россия и Татарстан, в День матери напомнила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«За последние годы накоплен опыт и свои подходы к решению „семейных“ проблем, применяются современные инновационные технологии. Социальные работники занимаются сложными жизненными проблемами, чтобы семьи, матери не оставались один на один со своими бедами. Особые усилия направлены на продвижение семейных ценностей, пристальное внимание уделяется многодетным и приемным семьям», — подчеркнула она.

Зарипова напомнила, что с 2018 года по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова особое внимание уделяется сельским жительницам, воспитывающим детей. Так, за это время 8796 сельчанок обратились за выплатами на первенца и 1855 — на третьего ребенка.

Также в России расширяются возможности для самореализации женщин. Развиваются государственные программы и меры по содействию занятости мам, находящихся в декрете. Им предоставляется возможность переобучения, переквалификации или непрерывного образования. К примеру, в 2022 году этими данными программами воспользовались 4396 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

«Создавая будущее и вкладывая в это душу и сердце, женщина принимает на свои плечи огромный груз проблем. И нет силы крепче, чем материнская. Только она способна сохранять тепло домашнего очага при любых обстоятельствах, принимать нас такими, какие мы есть, и поддерживать нас в любую минуту. Сотворенные ею добро и надежда согревают нас до конца жизни», — говорится в поздравлении главы Минтруда РТ, опубликованном на сайте ведомства.