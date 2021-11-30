В Татарстане увеличивается число детей с инвалидностью

В Татарстане растет число детей с инвалидностью. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной предстоящей Декаде инвалидов, заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане 275 тыс., или 7% от населения — инвалиды. Порядка 16 тыс. из них — это дети с инвалидностью. Мы наблюдаем тенденцию, что среди людей старше 18 лет инвалидов становится год от года меньше, а численность детей с инвалидностью, к сожалению, прирастает», — констатировала Зарипова.

Это в свою очередь ставит перед системой социальной защиты, медико-социальной экспертизы и социального страхования вызовы, на которые необходимо своевременно отвечать, подчеркнула министр.

Зарипова напомнила, что Конвенция о правах инвалидов была ратифицирована Россией в 2012 году. Первым шагом стала программа «Доступная среда», на которую в Татарстане было направлено более 2 млрд рублей. В результате 921 объект стал полностью доступным для инвалидов-колясочников. Был создан и действует межведомственный совет по делам инвалидов, который возглавляет Президент РТ. Кроме того, в каждом муниципальном районе существуют свои межведомственные советы.

Главной задачей совместных усилий государственных и частных структур при работе с инвалидами, напомнила Эльмира Зарипова, является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями. Примером может служить реабилитационный центр «Идель» в Зеленодольске, где созданы специальные комнаты, оборудованные бытовыми приборами. Там инвалиды могут в течение трех месяцев жить, чтобы научиться элементарным бытовым навыкам — зажигать газ, пользоваться стиральной машиной и так далее.

«Сюда приезжают из психоневрологических интернатов молодые люди с инвалидностью. Я была там, они говорят, что не хотят отсюда уезжать. Одна девушка рассказала, что научилась пользоваться плитой — для нее это теперь нестрашно. Она добивается, чтобы ее признали частично дееспособной, хочет жить отдельно — учится ходить в магазин, платить за ЖКУ и так далее. И в этом году у нас 89 человек прошли такой курс. И, кстати, среди них образовалась одна пара. Это тоже серьезное достижение — они друг для друга будут хорошей серьезной поддержкой», — отметила Зарипова.

При этом основная причина детской инвалидности в Татарстане — психические заболевания. На втором месте — болезни нервной системы, на третьем — врожденные аномалии, сообщил руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Главного бюро меди-социальной экспертизы РТ Ригель Низамов.

Самыми частыми причинами инвалидности среди взрослого населения остаются онкологические заболевания, заболевания системы кровообращения и костно-мышечного аппарата.