Эльмира Зарипова: Ежегодно около 35 пожилых татарстанцев живут в приемных семьях

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В Татарстане на сегодня созданы 32 приемные семьи для пожилых людей. Проект «Приемная семья для граждан пожилого возраста» реализуется в республике с 2017 года, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Ежегодно около 30–35 пожилых людей живут в приемных семьях. Опекуны получают от 6 до 10 тыс. рублей в зависимости от состояния пожилого человека. Но здесь вопрос не материальный, а человеческого отношения. Это практически дом-интернат малой вместимости. А тепло домашнего очага особенно важно для пожилого человека», – сказала спикер.

Она добавила, что всего в Татарстане трудятся 9,6 тыс. социальных работников, которые помогают 1,5 млн жителям. Ежедневно они оказывают социально-бытовые услуги многодетным и малообеспеченным семьям, детям и пожилым людям, ветеранам и инвалидам. В республике функционируют 114 государственных социальных учреждений.

На 1 мая в Татарстане проживают 283 тыс. людей с инвалидностью, что составляет 7% от численности населения республики, в том числе 266 тыс. – взрослых и 17 тыс. – детей, подчеркнула Зарипова. «К сожалению, идет тенденция по увеличению количества детей с инвалидностью. Но это связано и с ранним выявлением», – отметила она.

В Татарстане с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Социальные услуги предоставляются пожилым и инвалидам в зависимости от уровня нуждаемости в уходе.

Кроме того, внедрены стационарзамещающие технологии, направленные на создание условий для максимального длительного проживания пожилых и инвалидов в домашних условиях.