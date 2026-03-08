Эльмира Калимуллина: «Отношения и семья – это великий труд»

Быть мамой сына – меняет ли это отношение к мужскому роду? Почему стало модным прорабатывать психологические травмы, явно или мнимо нанесенные матерями? Может ли эстрадный певец быть интровертом? Об этом и многом другом певица Эльмира Калимуллина рассказала в интервью «Татар-информу».





Эльмира Калимуллина: «Чем больше я узнаю и знакомлюсь со своим сыном, тем больше я узнаю себя»

Фото: предоставлено Эльмирой Калимуллиной из личного архива

«Благодаря сыну я начинаю видеть этот мир шире»

– Эльмира, мы с вами разговариваем накануне 8 Марта, поэтому давайте сначала затронем «чисто женские» темы. И поскольку по вам видно, что вы очень вовлеченная мама малыша, хотелось бы спросить вас о вашем материнстве. Быть мамой сына, а не дочери – это как-то меняет отношение к мужскому роду?

– Абсолютно точно меняет. Потому что ты начинаешь глубинно погружаться в процесс воспитания и знакомства с человеком и, конечно, интересуешься природой возникновения тех или иных моментов психологического и физиологического характера. Я могу сказать, что это, конечно, удивительный мир открытий. Чем больше я узнаю и знакомлюсь со своим сыном, тем больше я узнаю себя. И тем больше мне интересны природа и причинно-следственная связь каких-то моментов, которые я вижу у моего супруга. Это все очень интересно, и я стараюсь относиться к этому максимально внимательно и аккуратно.

Благодаря материнству я больше узнаю себя и этот мир. Каждый день я становлюсь где-то лучше, где-то строже, где-то вижу нюансы, которые нужно в себе изменить, неправильные установки. Поэтому для меня мой сын – великий учитель. Благодаря ему я начинаю видеть этот мир шире.

– В последние годы на волне увлечения психотерапией многие молодые люди и девушки стали винить своих матерей в том, что у них как-то не так складывается жизнь. То есть расковыривают свои детские травмы и обиды. И есть такое ощущение, что как бы мать ни воспитывала, выросший ребенок при желании найдет к чему придраться. С рождением сына вы сами оказались на «той стороне». После этого у вас как-то изменилось понимание роли матери?

– Обвинять своих родителей в том, что где-то они не состоялись как родители, я считаю, крайне непродуктивная история. Потому что это, опять-таки, очень узкое понимание мира и твоего состояния, мироощущения, вообще пребывания в этом обличье в этом пространстве. Каждый из нас приходит в этот мир с определенной миссией. Каждый из нас – я убеждена в этом – приходит к определенным родителям для того, чтобы получить определенные уроки. И очень легко сбросить ответственность за свое бездействие на дремучесть родителей в вопросах воспитания.

Да, нужно смотреть правде в глаза, нужно увидеть эту правду и принять ее. Понять, кем я стал и что я могу сделать сейчас, в этой точке, для того, чтобы моя жизнь стала легче. Но быть в обиде на своих родителей… Для меня это очень тонкий момент, потому что у меня прекрасные отношения и с мамой, и с папой, но в свое время мне, как маленькому ребенку, не хватило внимания и любви со стороны папы. Но он дал мне ровно столько, сколько мог дать. Ровно столько, сколько он видел, как он может проявляться. И обвинять сейчас его в том, что у меня чего-то нет, потому что мне не хватило отцовской любви, – это крайне неверный шаг в будущее.

Для меня было важным моментом распознать, так скажем, анамнез нашей семьи, наших взаимоотношений в семье. И благодаря принятию себя, своих самых близких людей, отца и матери, выстраивать свою личную жизнь и свою семью.

«Мне кажется, сегодня время объединения. Потому что «один в поле не воин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Людям сложно находить точки соприкосновения и трудиться на благо отношений, потому что они еще сами с собой не разобрались»

– Как вы относитесь к тому, что многие современные девушки, «зумерши», выбирают одиночество?

– Мне кажется, сейчас и женщины, и мужчины выбирают одиночество, исходя из многих факторов. Первый – людям сложно находить какие-то точки соприкосновения и трудиться на благо отношений, потому что они еще сами с собой не разобрались. А отношения и семья – это великий труд. Многие люди перестали трудиться, живут с такой позицией, что им кто-то должен: принимайте меня таким, какой я есть, меняться я не буду. В семье так не бывает. И в отношениях так не бывает, потому что отношения – это всегда взаимодействие, мы всегда должны действовать по отношению друг к другу. Сейчас, конечно же, и социальные сети диктуют определенный уклад жизни, то, как якобы должны выглядеть отношения. Но это иллюзия, и, мне кажется, уходя в нее, люди совершенно отрываются от реальности.

И, конечно, люди просто перестали общаться друг с другом. Сейчас же все в доступе. Чтобы завести отношения на одну ночь, не нужно даже выходить на улицу, достаточно, сидя у себя на диване, открыть любой мессенджер или сайт знакомств и получить желаемое. Мне кажется, это очень опасный период, когда, как сказал наш знаменитый композитор и философ Владимир Мартынов, «человек отменяет человека». Вот сейчас мы приходим в эту точку, когда человек действительно отменяет человека. И это очень страшно.

Сегодня, мне кажется, наоборот, время объединения. Потому что «один в поле не воин», потому что солнце освещает нашу Землю и дает ей тепло многими, многими, многими лучами.

– А кто для вас ваш муж?

– В первую очередь муж. А еще он мой партнер, мой автор, коллега, наставник. Мой вдохновитель. Благодаря ему и его отношению ко мне, его любви ко мне, умению любить я принимаю себя как женщина и как артист, раскрываюсь с разных сторон. Это великое счастье. И, конечно, мой муж потрясающий отец.

– Он ведь солист трибьют-группы Depeche Mode? Как фанат Depeche Mode в юности, не могу не спросить вас, как вы сами относитесь к этой музыке.

– Это уникальная и легендарная группа, которая совершила революцию в музыкальном мире. Это ребята, которые смогли, репетируя в гараже, придумать новый жанр и стать для многих легендарных певцов флагманом и примером того, как круто сочетать рок и всевозможные синтовые звуки. И уникальна, мне кажется, эта команда тем, что многие могут не знать ее названия, но все знают и слышали такие песни, как Personal Jesus и Enjoy the Silence.

– Когда вы вступили в сознательный возраст, пик ее популярности был уже позади. На какой музыке выросли вы?

– Я с самого детства слушаю музыку разных стилей и жанров и на разных языках. Дома у нас звучал радиоприемник, где передавали песни наших татарских певцов, в то же время я ребенок того поколения, которое смотрело MTV – оно тогда как раз пришло к нам. Когда я училась в школе, у нас не было кабельного телевидения, и я просила записать мне на кассету церемонию вручения премии Grammy или другие шоу, которые выходили на MTV. Я слушала Бритни Спирс, Кристину Агилеру, Джастина Тимберлейка, Destiny’s Child, Стиви Уандера, Мадонну, Stereophonics, Элтона Джона, Стинга. И, конечно же, все эти люди создали определенный фильтр для моего восприятия музыки.

«Для меня гораздо проще и естественнее выйти на сцену и спеть концерт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя закрытость может быть связана с тем, что вокруг много желающих прильнуть к твоей энергии, твоим событиям»

– Почитал ваши соцсети за последние пару месяцев, и захотелось кое-что уточнить. Например, вы написали: «Это тяжкий труд для миллениала-интроверта». Среди журналистов интроверты, как ни странно, нередкое явление, но для вашей профессии это выглядит немного удивительно. Вам же в любом случае приходится быть в центре внимания.

– Мне кажется, сейчас огромное количество людей – интроверты, вне зависимости от профессии. По той простой причине, что наше информационное поле сильно перегружено, и каждому человеку хочется закрыться, уединиться.

А в том посте моя природа интроверта проявилась больше потому, что я пробовала себя в новой роли. Мне нужно было выйти за рамки привычных обстоятельств, легко и непринужденно снимать рекламный ролик в общественном месте. На самом деле это непростая задача, для меня гораздо проще и естественнее выйти на сцену и спеть концерт.

У меня двоякая природа. С одной стороны, я очень люблю общаться, мне нравится заводить новые знакомства, узнавать что-то новое от новых людей и коммуникаций. С другой стороны, я, как интроверт, аккумулирую в себе энергию и сохраняю ее для того, чтобы выйти на сцену и преподнести все это для зрителей в самом лучшем виде, насколько я на данный момент могу.

Еще моя закрытость может быть связана с тем, что вокруг много людей, которые хотят прильнуть к твоей энергии, к твоему успеху, твоим событиям, быть частью этих событий. Я, слава богу, научилась отсекать людей-вампиров и быть в максимально комфортном для себя состоянии и окружении.

– «Я поняла, что меня триггерит в месяц Рамадан. Все как бешеные начинают выставлять напоказ, что они держат пост. Может, это, конечно, укрепляет их веру… Может, я не права. Но я в этом плане «старовер», – написали вы недавно. А так вы верующий человек?

– Да, верующий, и для меня очень важно сохранять вот эту очень интимную связь человека с Создателем. Поэтому, наверное, меня и триггерит так, когда люди чрезмерно модничают с тем, как они держат пост. Я прекрасно понимаю, что это популяризация, что кто-то увидит такой пост у блогера и получит импульс к тому, чтобы задуматься о себе, о том, как человек существует в этом мире, кто он такой, и, возможно, примет решение попоститься. У каждого человека свой путь. Но меня в большей степени триггерят те, кто выставляет это как какое-то достижение и пиар-ход, чтобы привлечь внимание подписчиков. Они начинают вести себя просто как на рынке – выкобениваются, выставляют все напоказ, очень ярко, нагло. И с пренебрежительным отношением к тем, кто не постится, хотя это личное дело каждого.

При этом есть огромное количество блогеров, которые очень грамотно, уважительно и красиво рассказывают о том, что это их путь, о том, как проходят их ифтары, и так далее.

«В преддверии весеннего праздника выходит новая песня «Король Снежный», которую мы написали совместно с мужем» Фото: предоставлено Эльмирой Калимуллиной из личного архива

«Вся наша татарская пища точно не про здоровый образ жизни, но это очень вкусно»

– Спорт, судя по вашим соцсетям, занял уверенное место в вашей жизни?

– Даже стал ее неотъемлемой частью. Раньше я совершенно безалаберно относилась к этому, но сейчас все больше понимаю, насколько это важный элемент не только для физического здоровья, но и для того, чтобы противостоять очень многим жизненным обстоятельствам, быть сильным и выносливым. Мы не молодеем, и наше тело нуждается во внимании. Сейчас я к этому отношусь максимально серьезно, и для меня спорт не в тягость, а в радость.

– Ваш ребенок – билингв?

– Да, он говорит на двух языках, сейчас еще учит английский. Совершенно не путается. Мы приняли это решение совместно с моим супругом и держали оборону понимания сложности ситуации, потому что для моего супруга татарский – это все-таки иностранный язык. И одно дело, когда я просто говорю с малышом на татарском, и другое, когда возникают уже диалоги. Это сложная работа, тяжкий труд. Но есть и свои плоды, и они просто великолепны. Я горжусь нашей семьей.

– Какие ваши любимые татарские блюда? Можете приготовить их сами?

– Я очень люблю кыстыбый и эчпочмаки. Муж очень любит чак-чак. Сама, конечно же, готовлю лапшу, умею делать бэлеш. У мамы есть специальный рецепт сладкого бэлеша с рисом и изюмом. Вся наша татарская пища точно не про здоровый образ жизни, но это очень вкусно (смеется).

– Что нового у вас в жизни и в творчестве?

– В преддверии весеннего праздника выходит новая песня «Король Снежный», которую мы написали совместно с мужем. Через месяц выйдет еще одна песня, которую написал мой супруг. А 28 мая состоится мой сольный концерт в филармонии. Это будет камерная акустическая история без спецэффектов, экрана, музыкантов, балета. В этот раз я решила, что концерт нужно делать обязательно, но исходя из определенных финансовых обстоятельств. А масштаб мы еще возьмем.