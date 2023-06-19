Эльмира Калимуллина и Зайнап Фархетдинова выступят на Сабантуе в Казани

Популярные представители российской и татарской эстрады выступят на Сабантуе в Казани 24 июня. В их числе —Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан Нуры» и многие другие. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель городского Управления культуры Азат Абзалов.

Сабантуй одновременно начнется в Березовой роще поселка Дербышки и на территории лесопарка «Лебяжье». Так, например, на празднике в Дербышках выступит Флюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.

В Казани татарский народный праздник Сабантуй традиционно будет организован на четырех площадках: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье, а также на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».