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Эльмира Калимуллина и Зайнап Фархетдинова выступят на Сабантуе в Казани
Популярные представители российской и татарской эстрады выступят на Сабантуе в Казани 24 июня. В их числе —Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан Нуры» и многие другие. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель городского Управления культуры Азат Абзалов.
Сабантуй одновременно начнется в Березовой роще поселка Дербышки и на территории лесопарка «Лебяжье». Так, например, на празднике в Дербышках выступит Флюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.
В Казани татарский народный праздник Сабантуй традиционно будет организован на четырех площадках: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье, а также на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».
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