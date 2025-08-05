Эльмира и Рафиль Залялиевы станут хедлайнерами фестиваля «Бистә шәле» в Рыбной Слободе

На III Республиканском фестивале женского народного промысла «Бистә шәле» в Рыбной Слободе перед участниками и гостями мероприятия выступят Эльмира и Рафиль Залялиевы. Об этом сообщила директор «Таткультресурсцентра» Алсу Мифтахова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На фестивале представят вязаные пуховые платки самых больших размеров, самые креативные, содержащие интересные идеи. Ожидаются выступления фольклорных коллективов. Хедлайнерами станут Эльмира и Рафиль Залялиевы», – сказала она.

По ее словам, в Рыбно-Слободском районе наблюдается феномен – в некоторых деревнях пуховые платки вяжут в каждом доме, и не только женщины, но и мужчины.

«Это своего рода феномен. В селе Кугарчино, например, пуховые платки вяжут практически все – женщины, мужчины, дети. И старые, и молодые. Это явление важно сохранить, а также популяризировать, что можно было бы сделать через фестиваль. В Кугарчино этот промысел завезла Зайтуна Шарафиева в 20-х годах прошлого столетия, и теперь это местная традиция», – пояснила Алсу Мифтахова.

16 августа гости фестиваля сами смогут убедиться в мастерстве жителей села Кугарчино – организуют выставку из образцов созданных ими вязаных изделий.

Гульнар Гарифуллина