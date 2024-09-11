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Эльмира Галимова представит концерт, вдохновленный татарской историей и эпосами
Композитор, кандидат искусствоведения, член Союзов композиторов Татарстана и России Эльвира Галимова представит сегодня концерт «Йөрәккә якын әсәрләр», вдохновленный знаменательными событиями в истории татарского народа и народными эпосами. Концерт состоится в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
В частности, в концерте прозвучит концертино «Идел-йорт» в исполнении баяниста, лауреата престижных конкурсов Айдара Салахова. По словам композитора, произведение было создано под впечатлениями от путешествия по реке Волге.
«Я представляла себе, как турист на теплоходе проплывает по Волге, и видит, восхищается историческими местами татарского народа», – рассказала Эльмира Галимова.
Произведение «Чатыр-тау» автор посвятила знаменитой горе в Азнакаевском районе, которое признано самой высокой точкой в республике. «Чатыр-тау» исполнит заслуженная артистка Республики Башкортостан Залия Ганиятулллина на древнем тюркском инструменте кыл-кубыз.
Композитор Эльмира Галимова напомнила о необходимости развивать национальную музыку татарского народа, и выразила благодарность министерству культуры Татарстана за эту возможность.
«Я верю, что этот концерт станет большим событием в республике. Мы должны развивать музыкальное наследие татарского народа, популяризировать его, донести до зрителя. Как представитель национальных композиторов, я работаю над этим, и считаю свои долгом развивать это направление», - сказала гость информагентства.
Зульфия Шавалеева
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