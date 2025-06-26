Эльмира Галимова отметила роль «Татар-информа» в жизни общественности

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Эльмира Галимова поздравила «Татар-информ» с 35-летием со дня образования, отметив роль «Татар-информа» в жизни общественности.

«Я бы сказала, что "Татар-информ" сегодня является мостом для установления отношений с народом. Информагентство заранее оповещает о предстоящих мероприятиях, затем выпускает подробные материалы о них, и все это делается оперативно, своевременно. Значит, команда, коллектив работают слаженно, профессионально», – сказала Эльмира Галимова.

Она также отметила, что регулярно читает новости и материалы, которые выходят в «Татар-информе». «Свои презентации в первую очередь мы проводим здесь. Во время научно-практических конференций приглашаем своих экспертов, гостей, вместе обсуждаем актуальные темы, ищем ответы на вопросы, и я считаю, что "Татар-информ" – самое подходящее место для этого», – поделилась своим мнением ученая.