Татарская этника или микс: Эльмир Низамов планирует создать первую этническую оперу

Фото: © Рамиль Гали / «Ттар-информ»

Член Союза композиторов России и Татарстана, завкафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов хочет создать этническую оперу, в которой может быть отражен как этника татар, так и разных народов. О своих планах композитор рассказал в беседе с «Татар-информом».

«Я ни раз задумывался о том, что существует жанр так называемой “академической” оперы, или мюзикл, где артисты используют эстрадно-джазовый вокал. Существует много разных экспериментов. Но что будет, если создать этническую оперу? Таких опытов мало, и мне было бы интересно поработать в этом направлении», – рассказал композитор.

Низамов признается – конкретных идей пока нет. На его взгляд, это могла бы быть опера с использованием исключительно татарской этники или же в ней могли соединиться этнические мотивы разных стран.

«Ничего не исчезает бесследно, и на мой взгляд, этника сегодня перерождается в руках мастеров, которые либо экспериментируют и создают нечто на современный лад, либо пропагандируют исконную традицию, как, к примеру, всемирно известная российская музыкальная этногруппа из Тывы Хуун-Хуур-Ту. Я думаю, наш слушатель давно готов к нечто подобному, главное правильно это преподнести», – уверен Эльмир Низамов.