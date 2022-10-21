Эльмир Низамов написал музыку к балету о человеке с диссоциативным расстройством

Впервые в своей композиторский практике член Союза композиторов России и Татарстана, заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов взялся за новый для себя жанр — балет. Его музыка легла в основу психологического балета «Личности Миллигана» по мотивам книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Премьера балета состоится в рамках фестиваля современной хореографии #StagePlatforma.

Идейным вдохновителем спектакля и вместе с тем его главным действующем лицом является премьер Татарского театра оперы и балета и худрук фестиваля Олег Ивенко.

«Писать балет абстрактно непросто и бессмысленно. Я благодарен Олегу за то, что он меня приблизил к этому жанру, о котором я очень давно думал», — пояснил композитор.

По его словам, музыка писалась легко и вдохновенно. В первую очередь Эльмир Низамов опирался на опыт кинокомпозиторов и минималистов (представителей основанного на построении простейших мелодий и ритмических ячеек течения в музыке XX века — прим. Т-и).

«На самом деле в музыке к балету сплелось много направлений. Но прежде всего влияние оказывала именно киномузыка, ведь сам спектакль очень кинематографичен», — заметил композитор. Он также уточнил, что в созданной им музыке представлен весь спектр эмоций — от романтических до психоделических.

Сам Олег Ивенко рассказал, что композитора для задуманного проекта искали долго. Причем велись переговоры с топовыми кинокомпозиторами не только России, но и мира.

«Мы говорили с Кириллом Рихтером, с Максом Рихтером, я напрямую общался даже с Хансом Циммером. Но проблема была в том, что они не понимают, по каким законам существует балет. В этот момент я совершенно случайно для себя открыл Эльмира Низамова. Объяснил ему замысел и попросил написать небольшой кусок — то, как видит это он. Когда я услышал то, что получилось, мои поиски композитора завершились», — объяснил Ивенко.

Мировая премьера балета запланирована на 6 ноября. Показ состоится в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.