Эльмир Низамов рассказал об оптимизме в трагедии «Кара пулат»

Опера «Кара пулат» («Черная палата») казанского композитора Эльмира Низамова будет показана 18 — 20 мая на сцене театра Тинчурина. Зрителей ожидает новый состав исполнителей. Об этом создатели рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Несмотря на то, что это трагедия, в ней также есть и оптимизм. Потому что завершается история строками хора о том, что имя человека — вечно. Если человек жил правильно, совершал подвиги, то его имя не исчезнет. В этом мире ничто не вечно, только память. В основе произведения лежит эта мысль», — рассказал Эльмир Низамов журналистам.

В театре Тинчурина оперу поставили с новыми солистами. На главные роли приглашены Илюса Хузина и Ильгиз Мухутдинов.

Исполнительница партии Наргизы Илюса Хузина считает свою героиню очень сильной женщиной. «Я хочу донести до зрителя чувства этой сильной женщины», — сказала певица, добавив, что давно с удовольствием исполняет арию Наргизы.

«Мне кажется, Турыбатыр был первым батыром булгар. Еще во время репетиций я почувствовал, как каждый участник постановки проникается симпатией и любовью к этому герою», — поделился Ильгиз Мухутдинов.

Премьера оперы-легенды состоялась в 2015 году в Татарском театре оперы и балета. Главные партии исполнили солисты театра Гульнора Гатина и Рузиль Гатин. Сейчас Рузиль Гатин находится не в Казани.

Показы оперы «Кара пулат» пройдут в рамках программы празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. Ожидается, что ее зрителями также станут гости праздничных мероприятий.

Автор либретто — Ренат Харис, композитор — Эльмир Низамов, продюсер — Фанис Мусагитов, режиссер — Георгий Ковтун, художник — Владимир Самохин, художник по костюмам — Асаль Исмагилова, балетмейстер — Фанис Исмагилов, дирижер — Ильяс Камал, хормейстер — Дина Венедиктова, концертмейстер — Айгуль Зайнуллина.