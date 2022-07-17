Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Химки», об этом сообщает пресс-служб подмосковного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Началось с того, что клуб не включил воспитанника «Рубина» в заявку на чемпионат РПЛ.

«Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Напомним, Набиуллин перешёл в «Химки» из «Сочи» в 2021 году. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 27-летний Набиуллин принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В 2014 году уроженец Дербышек был признан лучшим молодым игроком России. И успел просети один матч за национальную команду страны.

По словам главного тренера «Химок» Сергея Юрана, Набиуллину поступило два предложения — от «Рубина» и «Торпедо».