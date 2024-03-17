Фото: телеграм-канал ЦИК РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова запустила видеостену с предварительными итогами голосования на выборах Президента. Она поблагодарила россиян и отметила, что страна прошла выборы невероятно достойно.

«Мы справились и Россия сделала свой выбор. Сейчас по всей стране идет подсчет голосов избирателей при соблюдении всех необходимых мер: под видеокамерами, в присутствии наблюдателей от партий, кандидатов, общественных палат. Международные наблюдатели и эксперты сейчас присутствуют в 53 регионах нашей страны», – приводятся слова Памфиловой в телеграм-канале ЦИК РФ.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. В Татарстане правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн граждан. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.