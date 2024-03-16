Элла Памфилова проголосовала на выборах Президента России

Фото: телеграм-канал ЦИК РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проголосовала на выборах Президента РФ. Свой голос она отдала на участке по месту жительства в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале ЦИК.

«На избирательном участке есть всё, что положено, процесс организован прекрасно, и мои коллеги – замечательные, доброжелательные. Все хорошо, все нормально, потому что мы – вместе. Для меня традиционное голосование – лишний повод увидеться со своими, немножко поддержать моих коллег всех по стране, всех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию», – отметила Памфилова.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).