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Элла Памфилова: Голосование в регионах России идет в штатном режиме
Голосование в регионах России идет в штатном режиме, Центральная избирательная комиссия постоянно собирает новую информацию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.
«Слава Богу, все идет, как принято говорить, в штатном режиме», – доложила Памфилова на брифинге о ходе голосования.
С 6 по 8 сентября проходит около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 субъектах РФ. В частности, в Татарстане будут выбирать новый состав Государственного Совета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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