Елку главы в Елабуге посетили семьи мобилизованных татарстанцев из трех городов

Сегодня в Елабуге состоялось новогоднее представление для детей из многодетных семей и детей мобилизованных жителей республики. Помимо юных елабужан, на праздник пригласили детей из Набережных Челнов и Менделеевска, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района.

Во дворце культуры всех гостей праздника поприветствовала депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова. «Для ребенка очень значимо попасть в новогоднюю атмосферу, услышать поздравления и получить подарки Деда Мороза», — отметила парламентарий.

Она поблагодарила администрацию за организацию новогоднего праздника, отметив, что Елабужский район находится в числе первых по организации сбора и доставки гуманитарной помощи мобилизованным.

Всего елку главы посетили более 300 семей. Каждому ребенку вручили сладкие угощения и подарки. «Крайне важно каждого ребенка окружить теплом и заботой», — подчеркнула Ларионова.

В этот же день депутат присоединилась к благотворительной акции «Елка желаний». Она сняла с елки шар-желание Ивана Волкова, который очень хочет побывать в дельфинарии. Депутат подарила мальчику сертификат на посещение дельфинария и фотосессию с дельфинами. Ване в январе исполнится пять лет и на свой день рождения он с семьей поедет в дельфинарий в Набережные Челны.