«Елки в парках», «Забег обещаний»: в Челнах подготовили насыщенную зимнюю программу

В Набережных Челнах подготовлена насыщенная программа в скверах и парках. Череда событий стартует 10 декабря с открытия главного катка на площади Азатлык. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель проекта «Парки Челнов» Дмитрий Колесников.

В этот же день начнет работать каток на площади «Майдан» и в парке Прибрежный. Горожане также смогут посетить мастер-классы по катанию на коньках, увидеть музыкальные представления и поучаствовать в активно-оздоровительных играх. А на площади Азатлык будет организована народная забава «Футбол в валенках».

18, 23, 24, 25 и 29 декабря на общественных пространствах города — площади Азатлык, поселке Сидоровка, бульваре Юных Ленинцев, Замелекесье и Боровецком бульваре — у челнинцев будет возможность поучаствовать в интерактивном представлении «Проказники на снежном празднике». Аниматоры встретят гостей, представят интересную программу и вручат подарки от парковой команды.

1 января в 13.00 в парке Прибрежный пройдет акция «Забег обещаний», где челнинцы могут пробежать 2023 метра с надписью: «Я себе обещаю в этом году». Это социальная франшиза, которая проходит каждый год по всей России.

5 января на территории парка Прибрежный запланирована концертная программа «Территория чудес и волшебства».

7 января пройдут рождественские гуляния — на площади Азатлык будет открыта Рождественская ярмарка, в которой примут участие самозанятые. Они представят изделия ручной работы.

Открытие городской елки запланировано на 17 декабря.