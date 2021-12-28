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Ру Тат
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Общество
28 декабря 2021  12:10

«Елка желаний» в Мамадыше радует детей подарками от Деда Мороза

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Новый год — это время чудес, встреч с самыми близкими и, конечно же, подарков!

В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» организовал акцию, направленную на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше детей поверили в чудо.

В Мамадышском районе продолжается благотворительная акция «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной».

Всероссийская акция в городе Мамадыше стартовала 15 декабря. Всего в этом году дерево желаний в городе уже украсили 104 самодельные игрушки детей. Юные участника акции уже получают подарки от необычных Дедов Морозов. Все просьбы и желания будут исполнены до конца года. 

Благодаря этой акции уже осуществилась мечта юного мамадышца — 12-летнего Алмаза Нуртдинова. Дед Мороз поздравил мальчика и подарил ему коньки.

Роль волшебника доступна каждому! Можно исполнить одно или несколько желаний самостоятельно, либо оказать помощь в исполнении желаний, как это сделали представители Мамадышскогоспирт завода филиала Татспиртпрома, приняв участие в акции.

#елка желаний #Мамадыш
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