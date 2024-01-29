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Елка в Замелекесье признана самой красивой в Набережных Челнах
Сегодня на аппаратном совещании в Набережных Челнах оценили новогоднее оформление территорий города. Авторов наиболее интересных и зрелищных идей – предприятия и организации – отметили дипломами. Церемонию награждения провел мэр Наиль Магдеев.
«Здесь представлены люди, которые по-настоящему любят свой город», — сказал градоначальник.
Самой красивой была признана елка в Замелекесье, ее оформлением занималась ГК «Профит». Второе место досталось елке в парке Победы, которую оформляло МУП «Парк культуры и отдыха».
Среди промышленных предприятий отличились Набережночелнинская ТЭЦ, КБК и прессово-рамный завод ПАО «КАМАЗ». А среди бюджетных организаций самым красивым признано новогоднее оформление детских садов №102, №110 и школы №69.
Дипломы также получили коммерческие организации. Первое — у ПАО «Акибанк», второе — «Татнефти», третье — у рынка «Фонтан» ООО «Русил».
«На мой взгляд, нам удалось создать хорошую праздничную атмосферу в нашем городе, чувствовался Новый год. Многие наши предприятия и организации от души постарались», — сказал Магдеев.
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