Елка в Замелекесье признана самой красивой в Набережных Челнах

Сегодня на аппаратном совещании в Набережных Челнах оценили новогоднее оформление территорий города. Авторов наиболее интересных и зрелищных идей – предприятия и организации – отметили дипломами. Церемонию награждения провел мэр Наиль Магдеев.

«Здесь представлены люди, которые по-настоящему любят свой город», — сказал градоначальник.

Самой красивой была признана елка в Замелекесье, ее оформлением занималась ГК «Профит». Второе место досталось елке в парке Победы, которую оформляло МУП «Парк культуры и отдыха».

Среди промышленных предприятий отличились Набережночелнинская ТЭЦ, КБК и прессово-рамный завод ПАО «КАМАЗ». А среди бюджетных организаций самым красивым признано новогоднее оформление детских садов №102, №110 и школы №69.

Дипломы также получили коммерческие организации. Первое — у ПАО «Акибанк», второе — «Татнефти», третье — у рынка «Фонтан» ООО «Русил».

«На мой взгляд, нам удалось создать хорошую праздничную атмосферу в нашем городе, чувствовался Новый год. Многие наши предприятия и организации от души постарались», — сказал Магдеев.