Елка в Замелекесье оказалась самой красивой в Челнах

В Набережных Челнах выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление города. Награды на аппаратном совещании сегодня вручил мэр Автограда Наиль Магдеев.

В номинации «Лучшее оформление новогодней елки района» победила группа компаний «Профит» под руководством Марселя Мингалимова за елку в Замелекесье.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление территории микрорайона» первое место досталось жилому дому 39/06, награду получила председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова.

Лучшим новогодним оформлением в категории «бюджетные организации» признана территория детского сада №111 «Батыр», которым заведует Альфида Фахуллина.

За лучшее новогоднее оформление среди промышленных предприятий удостоен награды филиал АО «Татэнерго» «Набережночелнинские тепловые сети» под руководством Айрата Зайнуллина.

«Нам вместе с вами, уважаемые руководители организаций, предприятий, удалось создать праздничное настроение. На мой взгляд, новогоднее оформление в этом году было особенно удачным. И наши архитекторы, и вы постарались сделать так, чтобы места массового пребывания, территории ваших предприятий выглядели празднично, достойно. Это знак уважения к городу, к его жителям, к самому себе, к своему коллективу», — заключил мэр Челнов Наиль Магдеев.