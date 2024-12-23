Елка у «Чаши», зооботсад и ДК: где провести новогодние каникулы в Казани

Новогодние каникулы для школьников и воспитанников детских садов в Казани продлятся с 30 декабря по 8 января. Для детей и их родителей подготовили различные активности, которые начинаются уже в эти дни. Только в культурных учреждениях пройдут более 500 мероприятий. Концерты, интерактивы, спектакли подготовили также в парках и скверах города, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления культуры Азат Абзалов.

24 декабря огни зажгутся на елке в парке «Сосновая роща», а также на главной елке у Центра семьи «Казан». В рамках открытия елочного городка у «Чаши» запланирован флешмоб для всех желающих. Сбор участников акции начнется в 17.30 на бульваре Фестивальный, у станции метро «Козья Слобода». Чтобы принять участие в шествии, нужно прийти в карнавальном костюме или с новогодней игрушкой. В программе праздника также детский спектакль «Новый год офлайн» с участием Деда Мороза и Снегурочки, выступление солистов Казанской филармонии, заслуженной артистки Татарстана Анастасии Макаровой, барабанное шоу и другие номера.

В новогоднюю ночь праздничные гуляния развернутся там же – у Центра семьи «Казан». Казанцам включат обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. У елки прозвучат новогодние шлягеры, а также запустят народное караоке. Мероприятие продлится до двух часов утра 1 января. Работать елочный городок будет до старого Нового года, который традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.

В рамках «новогоднего марафона» свои программы представят городские коллективы. Так, с 1 по 6 января пройдут мероприятия проекта «Театральный Новый год». Начало ежедневно в 17.00. Для гостей праздника подготовили постановки, в числе которых «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Новогодние игрушки».

25 декабря в «Татнефть Арене» пройдет республиканская елка с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На представление пригласили ребят, которые проявили себя в учебе, творчестве и спорте. Также в этом году мероприятие посетят дети участников специальной военной операции.

Помимо этого, для детей бойцов СВО организуют представления в Казанском цирке. 26 и 27 декабря посетителей ожидает совместный проект Казанского цирка с Московским цирком Юрия Никулина по мотивам произведения «Алиса в стране чудес».

Погрузиться в сказочную зимнюю атмосферу можно будет также в Казанском Кремле. 25 декабря здесь открывается новогодняя ярмарка. Во дворе Присутственных мест, Пушечном дворе и музеях для казанцев тоже подготовили программу. Например, горожанам предложат встретить праздник в компании великих художников-импрессионистов, пройти квест по Спасской башне и поучаствовать в росписи новогодних игрушек.

Ждут казанцев в новогодние каникулы и обитатели зооботсада. 31 декабря он будет работать до 15.00, а 1 января – с 10.00. С 2 января зоопарк будет работать в обычном режиме – с 8.30 утра.

«Особое внимание в новогодние каникулы будет уделено вопросам обеспечения безопасности пребывания на праздничных площадках, соблюдению общественного порядка, дорожной безопасности <…> Ну и конечно, при посещении мероприятий на открытых площадках просим учитывать температурный режим и одеваться потеплее, заботиться о малышах», – заключил Азат Абзалов.