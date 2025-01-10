Елка из Нижнекамска попала в финал конкурса «Елки России»

Фото: t.me/ramilmullin/

Новогодняя елка из Нижнекамска, установленная во дворе дома №11 по улице Кайманова, попала в финал всероссийского конкурса «Елки России».

Региональный отбор новогодних елок, украшенных изделиями местных мастеров и отражающих локальную идентичность, проходил с 25 декабря.

Фото: t.me/ramilmullin/

В финальном голосовании, которое началось 9 января и продлится до 19 часов 11 января, представлено по одной елке от 58 регионов-участников.

Итоги голосования подведут 13 января. По итогам открытого голосования будут определены десять победителей, они получат ценные призы.

Фото: t.me/ramilmullin/

Поддержать земляков призвал в своем Telegram-канале глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

«Смотрите, как постарались жители дома и своими руками подарили целому микрорайону радость. Давайте поддержим земляков, проголосуем за новогодний двор», — написал мэр Нижнекамска.