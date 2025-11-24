news_header_top
24 ноября 2025

Елизавета Туктамышева официально завершила карьеру фигуристки

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении своей спортивной карьеры.

В своем заявлении фигуристка отметила, что фигурное катание — это маленькая жизнь, полная как трудностей, так и счастливых моментов. Она подчеркнула, что её карьера сложилась ярко, и она ни о чём не жалеет.

«Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», – написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Напомним, что октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере, и последние два года Туктамышева попадала в список тренеров, работающих со спортивной сборной командой, в списки Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

