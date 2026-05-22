22 мая 2026 15:37

Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник раскрыли отношения

Фото: соцсети Петра Гуменника и Елизаветы Туктамышевой

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и участник последних Олимпийских игр в Милане Петр Гуменник официально подтвердили, что они вместе. Спортсмены опубликовали совместные фотографии в соцсетях.

О романе фигуристов писали ещё год назад. На Олимпиаде в Милане Туктамышева делала Гуменнику причёску перед прокатами, их неоднократно видели гуляющими вместе.

Евгения Медведева назвала ребят «бубликами», Максим Траньков оставил эмодзи «круто», Софья Самодурова — смайлик с сердечком. Болельщики рады за пару и желают им счастья.

