Елизавета II определилась, какой статус получит супруга Чарльза, когда он станет королем

Королева Великобритании Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла стала королевой-консортом, когда придет время, сообщает радио Sputnik.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте британской королевской семьи, в послании, которое приурочено к 70-летию восшествия на престол Елизаветы II.

«Знаю, что, когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом», — написала королева.

Королева-консорт отличается от царствующей королевы тем, что у нее нет никаких политических и военных полномочий, но она имеет равный социальный статус с супругом и носит женский вариант монархического титула мужа.