Элитный ЖК Savin Premier от ГК «Садовое кольцо» готов более чем на 70%

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

Savin Premier – уникальный для Казани проект. Жилой комплекс воплощает безупречные стандарты премиум-класса, сочетая в себе изысканную архитектуру в стиле ар-деко, престижную локацию, роскошную отделку гранд-лобби, передовые инженерные решения и панорамные виды на реку и Казанский кремль. Сейчас выбрать и приобрести квартиру в премиальной резиденции от ГК «Садовое кольцо» можно на выгодных условиях со скидкой 12%. В продаже осталась только 21 квартира.

Комплекс находится на высокой стадии строительной готовности. Фасады из клинкерного кирпича на первой секции комплекса выполнены на 40%. Внутри дома активно ведутся работы по прокладке слаботочных сетей для телевидения, телефонии, интернета, пожарной сигнализации и других вспомогательных сетей. На лестничных клетках и в местах общего пользования ведется подготовка к финишной отделке: строители штукатурят стены и выполняют стяжку пола на первом этаже.

На секциях два, три и четыре также продолжаются монтажные работы по фасаду. Строители монтируют белоснежные алюминиевые композитные панели и выполняют затирку швов. Кроме того, во второй секции ведется монтаж лестничного ограждения, а в третьей и четвертой секциях - укладка керамической плитки на лестничных клетках.

По периметру здания ведется устройство бетонного основания под брусчатку.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

В паркинге строители завершают облицовку фасадов клинкерным кирпичом, монтаж системы пожаротушения и вентиляции, устройство промышленных полов.

На строительной площадке задействовано 226 сотрудников и три единицы техники.

Элитная резиденция в стиле ар-деко расположена в престижном Ново-Савиновском районе Казани, в сердце квартала Savin City. Жилой комплекс включает 270 квартир от 50 до 180 кв. метров с эксклюзивными планировками и высокими потолками до 3,6 метра. В резиденции представлены лоты с террасами, зимним садом, вторым светом, камином. В стилобате располагается паркинг на 201 машино-место. На территории комплекса будет выполнен ландшафтный дизайн от именитого международного архитектурного бюро WOWHAUS. На данный момент 89% квартир уже распродано.

Ввод в эксплуатацию состоится в третьем квартале 2025 года.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.



Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. метров. На счету «Садового кольца» – жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме того, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также республики Татарстан и Башкортостан.



На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:



● Savin Premier, Казань

● «Тетрис», Красногорск

● Terle Park, Уфа

● Urman City, Уфа.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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