Элисо Вирсаладзе в трех лицах: в Казани проходит Всероссийский конкурс молодых пианистов

Казанская государственная консерватория имени Жиганова при поддержке Министерства культуры России проводит III Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов имени Юрия Егорова.

Около 30 юных исполнителей и молодых музыкантов принимают участие в проекте. В трех возрастных категориях от 12 до 25 лет свое мастерство демонстрируют пианисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саратова и Мурманска.

Оценивает музыкантов компетентное жюри, среди членов которого — художественный руководитель Курганской областной филармонии, заслуженный работник культуры РФ Сергей Потапов, а также профессора Казанской консерватории: заслуженный деятель искусств Татарстана и России Эльфия Бурнашева, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Евгений Михайлов и другие.

Оценочная комиссия работает под бессменным председательством пианистки Элисо Вирсаладзе, народной артистки РФ.

«Можно сойти с ума от того, какой уровень исполнительства представляют эти ребята. Их привозят педагоги из регионов, которые зачастую работаю на чистом энтузиазме. Такие конкурсы просто необходимы, как воздух», — отмечала в интервью Элисо Вирсаладзе.

Фото: © Владимир Васильев

Помимо внесения своего вклада во Всероссийский конкурс имени Егорова в виде председательства в жюри, Вирсаладзе также дала концерт в стенах Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева. Ее концерты в рамках проекта традиционны — в 2020 году именитая пианистка выступила вместе с Симфоническим оркестром консерватории и с музыкальным коллективом Средней специальной музыкальной школы.

В этот раз для слушателей, среди которых были и участники конкурса, Элисо Вирсаладзе дала сольный музыкальный вечер. В ее исполнении прозвучала музыка гения венского классицизма Вольфганга Амадея Моцарта и не менее масштабной фигуры среди романтиков — Фридерика Шопена.

«Самая гениальная музыка — это камерная музыка. Как можно без нее жить — не представляю», — отмечала в том же интервью сама пианистка.

Фото: © Владимир Васильев

Образцы разных эпох, требующие вершин искусства пианиста, стали своеобразным мастер-классом для тех, кому предстоит играть на конкурсе.

«Выдающиеся пианисты отличаются индивидуальностью исполнения, яркостью так называемого исполнительского почерка и, конечно же, масштабом личности. Такие музыканты имеют каждый даже не свой мир, но космос. Такая степень, не побоюсь этого слова, гениальности слышна буквально в каждой ноте Элисо Вирсаладзе. Сложно определить талант, но если попытаться — то это комплекс целой палитры качеств: масштаб личности, духовная наполненность, жизненный опыт, образованность, внутренние волевые качества. В этом контексте личность Вирсаладзе — уникальное явление», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Фото: © Владимир Васильев

Но и без традиционных мастер-классов в этом году не обойдется. 19 декабря в Малом зале Казанской консерватории их даст сама Вирсаладзе.

«Мы счастливы, что она согласилась быть единой в трех лицах — педагогом для конкурсантов, сольным исполнителем и председателем жюри», —- добавил Михайлов.

В этот день также будут объявлены результаты конкурса.

Первый конкурс имени Юрия Егорова был проведен в 2015 году. Выдающийся пианист был уроженцем Казани — он окончил спецшколу при Казанской государственной консерватории в классе Ирины Дубининой и поступил в Московскую государственную консерваторию в класс к Якову Заку.

Талант музыканта был высоко оценен еще при его жизни — он становился лауреатом престижных конкурсов, таких как Международный конкурс имени Маргерит Лонг, Международный конкурс имени Петра Чайковского и Международный конкурс имени королевы Елизаветы.

Однако его имя на родине было предано забвению после того, как на гастролях в Италии Юрий Егоров неожиданно попросил политического убежища и остался на Западе. Несмотря на свою любовь к корням, он отмечал, что в России в эпоху «железного занавеса» жить невозможно.

Кроме выявления молодых дарований, Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов имени Юрия Егорова несет в себе и еще один замысел — идею сохранения памяти о выдающемся музыканте.