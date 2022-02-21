Елисейский дворец: Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение о саммите

Провести саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена предложил Президент Франции Эммануэль Макрон. Елисейский дворец передает, что обе стороны приняли предложение, сообщает РИА Новости.

«Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в тексте заявления.

Елисейский дворец уточняет, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 февраля во время их встречи.

Сообщение Парижа о намерении американского лидера подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки, отметив, что Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения на Украину.

Российская сторона категорически не соглашается с приписываемыми ей Западом планами по нападению на соседнюю страну.