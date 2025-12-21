Елисейский дворец изучает формат возможных контактов с Кремлем

Елисейский дворец в ближайшее время намерен рассмотреть возможность организации переговоров между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию «Agence France-Presse».

Там указали, что положительная реакция Москвы на идею контактов воспринимается как сигнал к диалогу, а формат и условия возможных переговоров будут определены в ближайшие дни.

Ранее Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил о необходимости возобновления диалога Европы с Россией. По его мнению, сложившаяся схема обсуждения украинского урегулирования, при которой переговоры ведутся между Россией и США без участия европейских стран, является неэффективной.

19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления французского Президента на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, отметил, что Москва традиционно остается открытой к диалогу. Он напомнил, что российский лидер неоднократно подчеркивал готовность к контактам при условии соблюдения элементарных норм дипломатической корректности и уважения.

Последний телефонный разговор Президентов России и Франции состоялся в июле текущего года. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Этот контакт стал первым за почти три года.

Ранее регулярные телефонные переговоры были приостановлены после инцидента с нарушением конфиденциальности беседы, когда французская сторона привлекла к разговору журналистов без предварительного уведомления российской стороны.