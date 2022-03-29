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Политика
29 марта 2022  20:44

Елисейский дворец: Гуманитарная операция в Мариуполе пока невозможна

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По итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона проведение гуманитарной операции в Мариуполе представляется невозможным «на данном этапе». Об это, комментируя телефонный разговор лидеров стран, объявил Елисейский дворец, сообщает РИА Новости.

Как отмечала пресс-служба Кремля, в ходе беседы Владимир Путин рассказал коллеге о гуманитарной помощи, которая оказывается Россией жителям Украины, а также эвакуации гражданского населения из населенных пунктов страны, в частности Мариуполя.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #Эммануэль Макрон
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