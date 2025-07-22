Елисаветинско-Сергиевское общество привезло в Казань две исторические выставки

В лектории Присутственных мест Казанского кремля состоялось торжественное открытие двух выставок в рамках всероссийской научной конференции «Защитники Отечества. Земные и небесные». Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества и 200-летию памяти императора Александра I, собрало ведущих историков, архивистов и музейных работников из Москвы, Подмосковья, Калининграда и Татарстана.

Первая выставка – «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне» – представляет малоизвестные страницы благотворительной деятельности царской семьи.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подробно рассказала гостям о масштабах этой работы.

Выставка охватывает эпоху от Крымской до Первой мировой войны, показывая развитие системы милосердия: от создания Российского общества Красного Креста, которое возглавляла императрица Мария Александровна (супруга императора Александра II – прим. Т-и), до благотворительных учреждений под покровительством Александры Федоровны (супруги императора Николая II – прим. Т-и), включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц.

«По традиции Российское общество Красного Креста оказывало помощь семьям лиц, призванных на войну, сиротам. «Краснокрестники» также вели большую работу по оказанию помощи населению в случае неурожаев, стихийных бедствий, эпидемий, землетрясений, природных катаклизмов, наводнений, пожаров и так далее. То есть огромная работа проводилась императорским домом Романовых. Иностранный же Красный крест, как мы знаем, помогал только воинам на поле боя», – отметила Громова.

Особое внимание в экспозиции уделено личному вкладу членов царской семьи. Императрица Александра Федоровна лично посещала госпиталя, ее дочери прошли курсы сестер милосердия и помогали раненым. Великая княгиня Елизавета Федоровна совершила 14 инспекционных поездок на фронт.

«Не было той области благотворительности и помощи ближнему, в которой не отличились бы представители императорского дома Романовых. Так что нам есть чему учиться», – отметила Громова.

Вторая выставка – «Александр Благословенный. К 200-летию памяти Императора Александра I» – предлагает новый взгляд на противоречивую фигуру этого монарха. Экспозиция подробно освещает его реформы, военные кампании и вклад в развитие российской государственности. Также в ней рассказывается о благотворительной и просветительской деятельности.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на пресс-подходе по случаю открытия выставок провела параллели между историческим опытом и современными вызовами.

«Мы должны научиться мыслить по-другому, мы должны стать лучше. Самая большая победа наших врагов будет в том случае, если мы станем злее. Нам очень важно, чтобы гуманизация общества состоялась. И это вызов для нас – как для государства, как для общества. Сегодня, как и тогда, важно не только победить, но и сохранить человечность. И поэтому мы такими проектами пытаемся привлечь внимание людей к истории родной земли, показать, что мы через это уже проходили, был опыт. Не должно быть отстраненных, не должно быть людей, которые вне этих процессов существуют», – подчеркнула Аюпова.

Она также отметила важность социальной адаптации участников специальной военной операции с использованием исторического опыта реабилитации воинов.

«Давайте обратимся к нашей истории, к нашим корням. Мы страна победителей, и я уверена, что мы и в этот раз победим в этом неравном зачастую споре. Но самое важное, чтобы победитель оставался им же по духу, чтобы он понимал, что его ценности, сердце, вера – они в этом сражении не пострадали», – заключила министр.

Выставки, которые ранее экспонировались в рамках «Императорского маршрута», представлены в Казани впервые и продлятся несколько недель. Организаторы планируют сделать их передвижными, чтобы как можно больше жителей республики смогло познакомиться с этими малоизвестными страницами российской истории.

Отметим, что передвижная стендовая выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне» в 2024 году экспонировалась в регионах-участниках федерального туристического проекта «Императорский маршрут».

Экспозиция «Александр Благословенный. К 200-летию памяти Императора Александра I» в 2025 году была представлена во время проведения Царских дней в Калининградской и Свердловской областях, а также в Перми.

В Казани обе выставки представлены впервые.