Элина Пан из «Голоса» и джазист Корчагин станут хедлайнерами Дня машиностроителя в Челнах

В пятницу, 23 сентября, в Органном зале Набережных Челнов состоится празднование Дня машиностроителя. Праздник для своих сотрудников готовит градообразующее предприятие города — КАМАЗ, сообщает пресс-служба автогиганта.

Программа начнется с поздравления руководителей компании и города, а также торжественного награждения «камазовцев». Затем будет представлена дикторско-литературная композиция с концептуальным фильмом об отрасли. Участники и гости праздника смогут ознакомиться с выставкой автотехники, которая разместится на площадке перед Органным залом.

Во время праздничного концерта на сцену выйдет ансамбль песни и танца «Агидель» из Актанышского района, а хедлайнерами заявлены трио Олега Аккуратова и финалистка 10-го сезона шоу «Голос» Элина Пан.

Слепой от рождения пианист, обладатель абсолютного слуха и чувства ритма Олег Аккуратов — лауреат многих международных конкурсов и премии Президента РФ для молодых деятелей культуры.

На праздничном концерте на контрабасе ему будет аккомпанировать один из самых востребованных музыкантов московской джазовой сцены Сергей Корчагин, а на ударных — двукратный чемпион конкурса «Азия Music» Виталий Эпов.

Начало вечера запланировано на 18 часов.