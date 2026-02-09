news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 февраля 2026 11:04

Елевич о победе УНИКСа над «Локо»: Показали, что готовы сражаться с любым соперником

Читайте нас в
Телеграм
Елевич о победе УНИКСа над «Локо»: Показали, что готовы сражаться с любым соперником
Фото: unics.ru

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил победу УНИКСа над «Локомотивом-Кубанью» (82:79) в рамках в Единой лиги ВТБ.

«Могу одно сказать – матч удался. Думал, что у казанцев идет небольшой спад, потому что перед этим они еле-еле вытащили игру. Но в этом матче они показали, что готовы сражаться с любым соперником. Мне понравилось, как удачно казанцы использовали глубину состава – это заслуга, думаю, тренерского штаба и Перасовича. Они делали всё возможное, чтобы осложнить ситуацию для «Локомотива». Хотя игра могла закончиться и победой «Локо», но здесь все-таки сыграла роль твердость самого Перасовича. Конечно, на последних минутах очень удачно сыграл Леша Швед, который попал, что было необходимо», – сказал Елевич корреспонденту «Чемпионата».

По итогам 26 матчей УНИКС находится на втором месте с 49 очками в Единой лиге ВТБ. Возглавляет турнирное положение ЦСКА с 50 очками.

Ближайшую встречу казанцы проведут в Казани против «Пармы» 12 февраля. Начало – в 19:00 мск.

#единая лига втб #баскетбол #БК Уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026
«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

8 февраля 2026