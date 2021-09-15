Елена Ямпольская: «Татарстан – один из лидеров РФ по художественному образованию детей»

Какую роль в современном обществе играет культурное воспитание молодежи и насколько в этом направлении преуспел Татарстан, а также о важности защиты исторической памяти и будущем печатных изданий – в интервью ИА «Татар-информ» рассказала глава Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская.

Елена Ямпольская

Фото: пресс-служба Елены Ямпольской

«Татарстан – один из лидеров в сфере детского художественного образования»

— Елена Александровна, на предстоящие осенние выборы в федеральный парламент вы идете по избирательному списку партии «Единая Россия» от Татарстана. В случае избрания, как вы намерены защищать интересы республики на площадке Государственной Думы?

— И в силу образования, и по роду деятельности я всю жизнь занимаюсь культурой. Сначала как профессиональный театровед, затем — журналист, пишущий о гуманитарной сфере, главный редактор газеты «Культура», наконец — депутат Государственной Думы VII созыва, последние три года — председатель Комитета ГД по культуре. Знаю, что в Республике Татарстан вопросам культуры придается первостепенное значение. И прежде всего — наиболее важному, муниципальному, уровню.

Клуб, библиотека, местный музей — это сердце села или малого города, место, где собираются неравнодушные люди, где они могут раскрыть в себе творческие способности, обрести новые интересы и общество единомышленников. Если в этом очаге погасить огонь, постепенно опустеют и город, и село. Именно в стенах клуба и библиотеки в человеке, особенно юном, надежно и без излишнего пафоса воспитывают любовь к родине — малой и великой, нравственные принципы, эстетический вкус. Те, кто здесь работает, каждый день отвечают за душевное состояние своих земляков.

«Важнее всего поддерживать детские школы искусств. В Татарстане их сегодня более сотни» Фото: president.tatarstan

Комитет ГД по культуре в последние годы плотно занимался вопросами поддержки муниципальной культуры. В частности, мною внесен — и принят Государственной Думой в первом чтении — законопроект, защищающий муниципальные учреждения культуры от произвольного закрытия. Также мною направлено в Правительство предложение освободить дома культуры от налога на прибыль.

Но важнее всего, на мой взгляд, поддерживать детские школы искусств. В Татарстане их сегодня более сотни. Скажу честно, я всегда с большим уважением относилась к руководству Татарстана, прежде всего — к Президенту РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову, видя, каким безусловным и заслуженным авторитетом пользуется он у граждан. И это уважение только возросло, когда я своими глазами увидела, какое внимание уделяется в Татарстане вопросам художественного образования детей. Хочу напомнить, что системную общефедеральную программу ремонта детских школ искусств запустил наш Президент Владимир Владимирович Путин.

«Строительство и капитальный ремонт ДШИ, а также оснащение их музыкальными инструментами — вот что станет одним из главных приоритетов в моей работе в случае избрания депутатом» Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан в этом направлении — один из лидирующих регионов, он работает с опережением. Кстати, в церемонии открытия только что отремонтированной школы в Пестрецах я имела честь принимать участие. Строительство и капитальный ремонт ДШИ, а также оснащение их музыкальными инструментами — вот что станет одним из главных приоритетов в моей работе в случае избрания депутатом.

За последние годы в стране появилось понимание, что средства, вложенные в художественное образование детей, — это инвестиции в наше здоровое будущее. Чем больше у ребенка возможностей заниматься творчеством, тем качественнее будет человек, которого мы в итоге получим. А чем выше качество отдельного человека, тем выше качество нации. Ради этого стоит работать.

«В церемонии открытия только что отремонтированной школы в Пестрецах я имела честь принимать участие» Фото: pestreci.tatarstan.ru

«Мы не должны допустить осквернения нашей истории»

— У вас уже есть обширный опыт парламентской работы на протяжении последних пяти лет. На ваш взгляд, насколько этот опыт будет востребован Татарстаном?

— Помимо поддержки культурной отрасли Татарстана, надеюсь, избирателям будет близка и понятна тема защиты исторической памяти, которая также является приоритетной в моей работе. В Госдуму седьмого созыва по моей инициативе были внесены законопроекты о запрете публичного отождествления СССР и нацистской Германии и о запрете демонстрировать изображения нацистских преступников, если в этом можно усмотреть их одобрение. Сейчас это уже действующие законы, и обоими я горжусь. При этом мне принадлежала и идея снять тотальный запрет на использование нацистской символики — благодаря нашему закону больше не надо замазывать свастику на рукаве у Штирлица.

Считаю, что в России существуют исторические и нравственные аксиомы. В нашей истории есть «красные линии», которые недопустимо перешагивать. Наше право и даже обязанность — ужесточать законодательство, когда речь идет о попытках осквернить нашу историческую память.

«Совершенно поразителен фестиваль исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн», куда на рассвете 22 июня съезжаются тысячи людей, чтобы вспомнить трагическое утро 1941 года» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Татарстане на меня произвел сильное, пронзающее впечатление музей Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, созданный в селе Альвидино Пестречинского района, фактически, по народной инициативе. И совершенно поразителен фестиваль исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн», куда на рассвете 22 июня съезжаются тысячи людей, чтобы вспомнить трагическое утро 1941 года, всем сердцем ощутить эту боль и в итоге по-новому испытать радость Победы. Очень надеюсь, что 22 июня 2022 года я встречу в Альвидино. Такой эмоциональный опыт бесценен.

«Бумажные книги никогда не умрут, это наша национальная традиция»

— Вы не один год проработали в СМИ, в том числе – в печатных изданиях. Сегодня мы постоянно слышим о росте роли интернета и онлайн-площадок, которые вытесняют традиционную культуру чтения книг и газет. По вашему мнению, можно ли говорить о «закате» бумажных СМИ, уйдут ли они как массовое явления в ближайшие годы?

— Думаю, печатные СМИ никогда не умрут. Просто они будут рассчитаны на несколько нишевых аудиторий. Есть жанры — от серьезной аналитики до развлечений, которые легче воспринимаются на бумаге. Однако меня больше волнует сохранение бумажной книги. Именно поэтому мною был инициирован и доведен до принятия законопроект об отнесении книготорговли к категории социального предпринимательства. Мы дали небольшим книжным шанс выжить. По моему глубокому убеждению, книжный магазин не может и не должен считаться чисто коммерческим предприятием. Сегодня большинство из них — это своего рода клубы.

«Мною был инициирован и доведен до принятия законопроект об отнесении книготорговли к категории социального предпринимательства» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Держать в руках бумажную книгу, любоваться ею, ощущать тактильно — огромная часть человеческой культуры. Недаром большинство людей, мечтая, чтобы их дети читали, стараются собрать хотя бы скромную домашнюю библиотеку. Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению можно считать нашей национальной традицией.

Весной нынешнего года мы провели расширенное заседание комитета на тему создания условий поддержки библиотек и книгоиздания. По его итогам направили в Правительство России письмо с предложением восстановить межбюджетные траснферты на комплектование фондов муниципальных библиотек. А также подумать о выделении специальной субсидии не только на выпуск социально значимой литературы, но и на ее приобретение библиотеками.

Хорошая литература, качественно изданная, должна быть доступна нашим гражданам. Особенно — юным читателям. Этот вопрос требует комплексного, всестороннего подхода, и Комитет ГД по культуре старается сделать все от него зависящее, чтобы Россия неизменно оставалась читающей страной.

— Спасибо за беседу!

