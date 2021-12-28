Елена Ямпольская: «Радует, насколько популярной стала “Пушкинская карта” в Татарстане»

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и министр культуры РТ Ирада Аюпова ответили на вопросы татарстанцев в инстаграм-аккаунте региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Они рассказали, какое будущее ожидает сферу культуры.

Было озвучено, что в рамках проекта «Цифровая культура», поставлены задачи по созданию 500 виртуальных концертных залов и внедрению мультимедийных гидов.

С инициативой распространить действие проекта «Пушкинская карта» на детей младшего и среднего возраста выступила жительница Тукаевского района. Женщина уверена, что нужно прививать любовь к культуре с раннего возраста.

«Радует, насколько популярной стала «Пушкинская карта» в Татарстане, – отметила Елена Ямпольская. – Ранее жители Татарстана уже выступили с инициативой распространить действие программы на представителей старшего поколения».

Ирада Аюпова обратила внимание на то, что Татарстан занял первое место по количеству реализованных билетов по пушкинской карте, их число превысило 272 тысячи.

Председатель Комитета по культуре рассказала, что в наступающем 2022 году в бюджет страны заложили 16 млрд рублей на реализацию проекта «Пушкинская карта», а к 2024 году эта сумма вырастет до 25 млрд рублей.