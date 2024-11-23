Елена Вяльбе: «Все должны с белой завистью смотреть на поддержку лыж в Татарстане»

Елена Вяльбе: «Татарстан сейчас пример для всей страны, как нужно развивать лыжные гонки»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лыжники Архангельска остались у разбитого корыта, а Татарстан помог. За что мы безмерно благодарны»

В Татарстане собрали команду мечты – последним «супер-трансфером» в октябре стал Александр Большунов. То, что все собрались в одном месте – это положительный или отрицательный момент для российских лыж? Получается, будет доминировать один регион.

Это, безусловно, все равно не во вред. Я думаю, что это стимул для других регионов обратить внимание на то, что лыжные гонки надо поддерживать.

Татарстан, по сути, дает остальным пример, как нужно вкладывать в лыжи силы, средства и медийную составляющую?

Сто процентов. Татарстан сейчас пример для всей страны, как нужно развивать лыжные гонки. Потому что в регионе для лыжных гонок сделан максимум. А что касается ребят, которых они брали в прошлом году и взяли в это межсезонье, то это даже большая помощь спортсменам в данной ситуации. Потому что они остались у разбитого корыта.

«В регионе для лыжных гонок сделан максимум» Фото: minsport.tatarstan.ru

Это произошло потому, что в Архангельской области генеральный спонсор отказался от финансирования команды. Можно ли считать такие переходы «предательством», потому что в Татарстане предложили похожие условия? Или это «бизнес, ничего личного»?

А кого они предали? Даже не поднимайте такие вопросы. Потому что регион не справился, а они [лыжники] в любом случае должны искать возможности для себя. Это их профессия, их работа. Они за это должны получать деньги.

Вопрос больше к региону, чем к спортсменам.

Я вообще не стала бы произносить какие-то обвинения или нелестные слова в адрес бизнесмена Владимира Федоровича Буторина, который содержал ребят достаточно продолжительное время. Платил очень хорошие зарплаты и большие бонусы. Но в жизни всякое бывает, он принял такое решение, мы ему в любом случае благодарны.

Другое дело, что да, регион не попытался как-то остановить ребят, оставить их у себя, найти какие-то другие возможности. Вот это меня больше настораживает.

«Такие, как Саша, рождаются раз в сто лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Да, у вас «купленные» спортсмены. Но я уверена, что через восемь лет они будут уже свои»

Создание такой мощной команды в Татарстане фактически означает, что победитель всех этапов известен заранее. Насколько это положительная история, когда одна группа лыжников определяет, какой регион будет доминирующим? Может, пора воспитывать и подтягивать новых звезд?

Знаете, [Александр] Большунов рождается один раз в сто лет, как Александр Пушкин. Поэтому дотягивать спортсмена до такого уровня, если ему не дал Бог, – это утопия. У нас есть единицы, и они всегда были не только у нас. Это нормальное явление, когда есть один-единственный лидер. У нас это Большунов и, наверное, [Наталья] Терентьева.

То, что мы должны дотягивать всех остальных… Спортсмен в любом случае пытается дотянуться до лидера. Это и так происходит, если есть такая возможность. Еще раз говорю: такие, как Саша, рождаются раз в сто лет.

Поэтому сейчас, помимо того, что Татарстан помогает – и за это мы безмерно благодарны и республике, и федерации лыжных гонок Татарстана – помимо самой сборной республики, я могу отметить то, что происходит по линии развития лыжных гонок в вашем регионе. В каждом районе есть лыжная база. Там, где их нет, они есть в планах, и они точно будут. Море освещенных трасс, проводятся очень хорошие соревнования. Я говорю не только о Кубке России и других предстоящих чемпионатах России, но и о региональных. Какое количество детей выходит на региональные соревнования! Я думаю, что все должны с белой завистью смотреть на это и стараться подняться на пьедестал.

Потому что сегодня да, в Татарстане «купленные» спортсмены, но я уверена, что через восемь лет эти спортсмены будут уже свои.

Благодаря присутствию рядом опытных спортсменов, которые будут передавать свой опыт?

В том числе. Это большая гордость – наравне с лидерами прийти на соревнования или быть в одной команде с ними. Это большая честь для молодых ребят, которые смотрят и понимают: «О, ничего себе, мы еще и за одну республику выступаем».

«Это большая гордость – наравне с лидерами прийти на соревнования или быть в одной команде с ними» Фото: minsport.tatarstan.ru

Девушек Татарстану придется подождать, а главный конкурент - Тюмень

А какой регион, по-вашему, главный конкурент Татарстана? Кто способен навязать хоть какую-то борьбу?

Тюмень.

Учитывая, что Вероника Степанова ушла в декретный отпуск, кто будет на пьедестале, как вы думаете? Наталья Терентьева вернет себе пальму первенства?

Ну, Терентьева прямо к началу сезона не вернется. Надеемся, что увидим ее на стартах в конце февраля. И будет ли это быстрый взлет, мы пока говорить не можем. У нас есть несколько спортсменок примерно одного уровня, но вообще, по идее, это должны быть [Татьяна] Сорина и [Анастасия] Куляшова. Именно они должны стать лидерами этого сезона.

Фото на анонсе: minsport.tatarstan.ru