Елена Вяльбе: «Татарстан очень помог, когда наши звезды лыж остались у разбитого корыта»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым оценила организацию чемпионата страны в Казани и случившийся на нем судейский скандал, рассказала, насколько Татарстан близок к званию столицы России по лыжным гонкам, и поделилась мнением о возможном возвращении наших лыжников.





Елена Вяльбе: «Пройдет буквально три-четыре года, и основная часть молодых спортсменов, которые придут в юниорскую сборную, будут из Татарстана»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За последние 10 лет Татарстан набрал обороты в развитии лыжных гонок»

– Елена Валерьевна, мы бы хотели поговорить с вами о чемпионате России по лыжным гонкам. Это для Казани первый такой масштабный опыт, и, наверное, уже можно говорить об итогах. Как вы считаете, что удалось Татарстану с точки зрения организации мероприятия, отношения к спортсменам и так далее?

– Я уже много раз говорила, что в целом за последние 10 лет Татарстан набрал обороты в развитии лыжных гонок. Мы до чемпионата уже провели на трассе в Мирном два тестовых масштабных мероприятия - Кубок России, который состоялся в прошлом сезоне и в начале этого сезона. Это было сделано как раз для того, чтобы мы понимали, какие недочеты нужно исправить до чемпионата страны. Абсолютно все было принято к сведению, все сделано. Мы не имеем никаких нареканий в отношении логистики уже на самом стадионе, потому что когда проходят такие масштабные соревнования, обычно все нужно учитывать, чтобы не пересекались зрители и спортсмены, отдельно были судьи и так далее. То есть это должен быть сложный, но очень отработанный механизм. Поэтому в целом нам пока не к чему придраться (улыбается).

– Как вы оцениваете трассу в Мирном? Насколько она соответствует всем международным требованиям? Какого уровня соревнования может принять?

– Трассы, которые принимают чемпионат страны, должны иметь все необходимые сертификаты международной федерации. То есть даже не всероссийского уровня, а международного. Сертификаты получены, у нас есть хорошие специалисты, которые изначально, когда все эти трассы проектировались, очень плотно работали совместно с республикой. Мы можем проводить здесь Кубок мира.

Что касается сложности трассы, то это палка о двух концах. У нас здесь впервые прошла смешанная эстафета, она только входит в международный календарь. И какие-то тренеры сразу же говорили, что там очень много равнины. А другие говорили: суперклассный круг, главное, ничего не меняйте. То есть на вкус и цвет приятелей нет. Но, повторюсь, мы имеем сертифицированную трассу международного уровня. Один спортсмен любит равнину, а другой – подъемы. Тут мы не будем подстраиваться под всех, это не наша задача. Спортсмен должен быть готов к любым трассам и любым дистанциям.

«Трассы, которые принимают чемпионат страны, должны иметь все необходимые сертификаты международной федерации. Мы можем проводить здесь Кубок мира» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В условиях отсутствия международных соревнований чемпионат России – самый важный старт. В какой форме наши спортсмены, по вашим наблюдениям? Может, кто-то удивил, а кто-то разочаровал?

– Всегда есть те, кто удивляет и огорчает. Это нормальное явление. Сказать, что кто-то сильно меня удивил, не могу.

Что касается международных стартов, то очень сложно судить, на каком уровне находятся спортсмены. Мы, к сожалению, не легкая атлетика, не плавание – тоже циклические виды спорта, но у них при этом всегда один и тот же круг, всегда одна и та же вода, даже ее температура должна быть одинаковой. И тогда было бы понятно, насколько мы сильны и не слабеем ли. Конечно, всегда плохо, когда нет международных стартов, но объективно сказать, лучше мы или хуже, тоже невозможно. Некоторые говорят, что на чемпионате мира бегут быстрее. Но тут надо понимать, что разный снег тоже очень многое значит. Поэтому, думаю, это бессмысленно обсуждать.

А в плане подготовки я могу сказать, что все команды – и сборные, и региональные – готовятся к чемпионату страны, потому что это самый главный старт сезона. Это возможность попасть на следующий сезон в сборную, потому что критерий отбора номер один – чемпионат России.

«Ни один регион России не проводит столько соревнований, как Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я уверена, что Ильшат Фардиев влюбился в лыжные гонки»

– Как мы знаем, с недавнего времени ряд ведущих лыжников представляют Татарстан. Нам очень хочется думать, что наша республика становится столицей лыжных гонок России. Как вы считаете, так ли это?

– Республика, на самом деле, нам очень помогла, когда, к сожалению, прекратилась программа в Архангельской области и наши лидеры остались у разбитого корыта. Казань взяла их под свое крыло. Причем на те же заработные платы, что немаловажно. Я за это безмерно благодарна, потому что понимаю – это очень серьезная нагрузка на Федерацию [лыжных гонок] Республики Татарстан.

Являетесь ли вы столицей? Даже без лидеров последние шесть лет вы выигрываете общий зачет Кубка России. Это говорит о том, что вы уже перешагнули определенную черту и находитесь на самых лидирующих позициях. Но выиграть все невозможно. Все говорили, что здесь с Татарстаном будет невозможно бороться, но мы видели, что вчера, допустим, у женщин все-таки выиграла Тюменская область (Екатерина Смирнова, – прим. Т-и), и до этого у Тюмени были золотые медали, и не только золотые.

Все регионы борются, все стараются, но сейчас Татарстан находится на самом высоком уровне. И не только за счет тех лидеров, которые приехали в Казань, но и за счет массовости. Ни один регион России не проводит столько соревнований, как Татарстан. Ну и очень приятно: буквально вчера на первенстве России в возрасте 17-18 лет в «Малиновке» (Центр лыжного спорта в Архангельской области, – прим. Т-и) девочка из Татарстана [Алия Исрафилова] выиграла золото. Это ваша родная, ниоткуда не приехавшая, взрощенная здесь спортсменка.

Я уверена, что пройдет буквально три-четыре года, и основная часть молодых спортсменов, которые придут в юниорскую сборную, будут из Татарстана.

«Он [Фардиев] очень любит спортсменов, независимо от того, какие они показывают сегодня результаты» Фото: © «Татар-информ»

– Вы затронули очень интересную мысль , что в свое время лыжников сильно поддерживала Архангельская область в лице спонсора Владимира Буторина. Расскажите подробнее, как появился вариант с Татарстаном.

– Некоторые спортсмены сами звонили Ильшату Шаеховичу Фардиеву (генеральный директор ОАО «Сетевая компания», вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок РТ, – прим. Т-и), несмотря на то что они не представляли республику. Я тоже звонила, просила поддержать, если есть возможность, потому что у нас нет таких регионов и такой сильной федерации, как в Татарстане.

Не могу сказать, что Ильшат Шаехович сам принял такое решение забрать всех спортсменов. Мы с ним общались, он сказал честно, что это непросто и что федерация вряд ли всех потянет, но он найдет спонсоров. Как он это в итоге сделал – я уже туда не вмешиваюсь. Но все ребята, все девчонки довольны, ни у кого никаких проблем нет. Мы знаем, что если надо что-то кому-то докупить, будь то лыжи или велосипеды, республика все обеспечивает. Мне кажется, Татарстан ездит на различные соревнования последние шесть лет как сборная команда отдельного государства. У них есть врачи, массажисты, аналитики, огромная группа сервиса и так далее. То есть это высокий уровень. Даже в Европе не все команды имеют столько обслуги, сколько Республика Татарстан.

– Как вы можете охарактеризовать отношение Ильшата Фардиева к этому виду спорта? Насколько активно он участвует? В целом что главное в этом сотрудничестве для вас, для федерации, для лыжного спорта?

– Во-первых, я уверена на все сто процентов: он влюбился в этот вид спорта по-настоящему. Он очень любит спортсменов, независимо от того, какие они показывают сегодня результаты. Это немаловажно, потому что я тоже очень люблю свое дело. Я очень люблю спортсменов. Конечно, в первую очередь я стараюсь сделать для них все, чтобы у меня не было претензий, чтобы они могли искать проблемы в каких-то неудачах именно со своим тренером.

Ильшат Шаехович сильно погрузился в это. Он ездит не только на чемпионат страны, но и на Кубок России в различные регионы, привозит с собой огромное количество болельщиков, ездит на детские соревнования. Он разговаривает с детскими тренерами. У него есть контакты со всеми детскими и другими тренерами, он хочет, чтобы они повышали квалификацию. В районах Татарстана строят легковозводимые конструкции. Он очень хороший организатор.

«Понятно, что никакие комментаторы, СМИ не обязаны учить правила. Но мне кажется, прежде чем голословно обвинять кого-то, нужно все-таки прочитать эти правила» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прежде чем голословно обвинять кого-то, нужно все-таки прочитать правила»

Давайте вернемся к чемпионату России в Казани. По ходу соревнований было два судейских скандала, которые несколько дней вызывали резонанс в информационном поле. Судейские споры на соревнованиях по любым видам спорта – обычное дело. Почему именно в Казани они вызвали такой ажиотаж?

– Просчетов никаких нет. Это абсолютно точно. Буквально вчера я смотрела все эти моменты, которые вызвали такой шквал негодования со стороны некоторых СМИ, комментаторов и некоторых спортсменов. Одному дают желтую карточку, другого ставят на шестое место. Читайте правила. Там написано: если спортсмен получил выгоду от того, что помешал другому спортсмену, то есть пришел на финиш перед ним, значит, это более строгое наказание. Если же он не получил этой выгоды, то может быть два варианта: либо устное замечание, либо желтая карточка. Наши судьи просматривали не просто замедленно, а останавливая каждый кадр по миллиметру.

У нас одна большая проблема. Понятно, что никакие комментаторы, никакие средства массовой информации не обязаны учить правила [лыжных гонок]. Это же не правила дорожного движения, это нормально. Но мне кажется, прежде чем голословно обвинять кого-то, нужно все-таки прочитать эти правила. И тогда, наверное, будет понятнее. Если у вас все-таки есть какие-то претензии, то судейская коллегия, жюри достаточно открыты. Пожалуйста, когда они рассмотрят все апелляции, все инциденты, они готовы пообсуждать, показать и объяснить, на каком основании они приняли то или иное решение.

К моему большому сожалению, даже не все тренеры, как выяснилось, очень хорошо знакомы с правилами. Вы думаете, только здесь были скандалы? А в Ижевске сколько их было? А в других местах? Это нормально. На спринте всегда подают апелляции, как сейчас сделали в Ханты-Мансийске. И даже спортсмену иногда надо сказать: вот здесь ты не прав, твое мнение субъективно. Зато это подогревает интерес (смеется). Конечно, я не люблю скандалы. Хотя все думают, что я какая-то скандальная женщина. Это не так, я всегда хочу, чтобы было объективно, и все.

«Как любой солдат хочет стать генералом, так же и любой спортсмен хочет поехать на Олимпиаду и стать олимпийским чемпионом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я знаю, Устюгов сейчас просто говорит: господи, когда Большунов от меня отстанет?»

– Многих удивило, что неожиданно резко по этой судейской истории выступил Александр Большунов. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

– Я не думаю, что Саша может делать такую попытку в качестве привлечения внимания, он как раз совсем не тот человек. Мне сложно говорить, что Саша здесь не объективен, но изначально нарушение правил было с его стороны. Он блокировал спортсмена, прыгал ему на лыжи. Я не знаю, мне кажется, это лучше спрашивать у самих спортсменов.

Но противостояние Большунова и Устюгова было достаточно давно. Я знаю, что сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет? Я понимаю, что спортсмены не общаются между собой и после соревнований не могут нормально поговорить.

Разговаривала с одной спортсменкой, которую тоже переместили на другое место. Она плачет, я ей говорю: просто надо взять и почитать правила. Если ты считаешь, что по отношению к тебе тоже были допущены нарушения со стороны других спортсменов, надо подойти к представителю команды и сказать, чтобы они просто подали протест. И тогда жюри будут тщательно рассматривать этот момент. У нас на каждом сантиметре член жюри и судейской коллегии не стоит. Возможно, где-то что-то не было замечено.

– Многие обратили внимание на еще одно высказывание Большунова. Он назвал Олимпиаду главной целью и сказал фразу в духе: если ее не будет, если мы не можем в ней участвовать, то ради чего вообще готовиться? И там же прозвучало: если это для всероссийских соревнований, то «спасибо, не надо». Как вы оцениваете такие высказывания?

– Мы стараемся сделать все для того, чтобы они выступали, держали форму. Мы делаем все возможное, в том числе проводим соревнования на таком уровне, например, Кубок России. Они должны это оценивать. Не знаю, может быть, Александр сказал это в порыве эмоций. Мы все их понимаем, что главная цель для любого спортсмена — это, конечно, Олимпийские игры. Но даже попасть на Олимпийские игры без чемпионата страны все равно невозможно. Поэтому, я думаю, Саша сказал это в порыве эмоций. Но при этом я не думаю, что он готов сказать: «Кому вообще нафиг нужны эти всероссийские соревнования?».

Саша –человек, который обычно хорошо думает, и я знаю, как он с удовольствием участвует и во всероссийских соревнованиях. Прекрасно его понимаю. Я всегда говорю: как любой солдат хочет стать генералом, так же и любой спортсмен хочет поехать на Олимпиаду и стать олимпийским чемпионом. Но, знаете, нервы сдают у всех (улыбается).

– Есть эмоции, а с другой стороны, есть действия. Он же победил в любительской гонке в Италии. Неужели это для него важнее, чем соревнования российского уровня?

– Нет, я не думаю, что эта гонка для него важнее. Любой международный старт, какого бы уровня он не был, это все равно самая лучшая тренировка. С учетом того, что он тренировался и готовился к чемпионату страны один в Италии, это все-таки тоже накладывает некий отпечаток. Была возможность поучаствовать – конечно, он поучаствовал. И молодец, он правильно сделал.

Если все сложится хорошо, и он поедет в Лиллехаммер, уже по окончании сезона, тоже на старт, – это здорово, это хорошо. Любая маленькая открытая дверь, где мы можем участвовать, это уже большой плюс. Понятно, что они все не под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, – прим. Т-и), но тем не менее.

– У вас колоссальный опыт в лыжном спорте. Мы не будем перечислять все регалии, назовем только то, что у вас три победные Олимпиады и 14 золотых медалей. Но все мы знаем, что вы тот человек, который знает о лыжном спорте всё. Хотелось бы узнать ваше экспертное мнение о том, куда вообще движется сейчас лыжный спорт – с тех пор, когда вы активно выступали, когда были ваши победы на Олимпиадах. С тех пор прошла эволюция, прошло время, куда идет этот спорт?

– Мне кажется, это становится продуктом продаваемости. Люди могут заработать больше денег. Организаторы ставят во главу угла медийность соревнований, возможность еще больше заработать спортсменам. Все больше думают о том, как бы было интереснее для болельщиков. Я, кстати, не всегда с этим согласна.

Ну и последнее, с чем я была категорически не согласна, – это уравнивание дистанций между мужчинами и женщинами. Какое-то «гендерное равенство», мне абсолютно непонятно, для чего оно нужно. Есть мужчина и есть женщина. Априори мужчина в любом случае сильнее. Почему у мужчин сейчас обрезали все длинные дистанции: вместо «тридцатки» –«двадцатка», а женщинам прибавили? Мужчины бегали 50 километров, женщины бегали 30, сейчас и те и другие бегают одинаково. Почему женщины должны 50 км бежать?

«Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?.. Мы все равно туда вернемся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все перемелется, мы все равно вернемся на международную арену»

– На ваш взгляд, почему Международный олимпийский комитет не смог дистанцироваться от политики и все-таки отстранил Россию от международных стартов? И стоит ли в ближайшее время ожидать нашего возвращения?

– Возвращение в любом случае будет. Понятно, что никто не знает, будет ли оно в нейтральном статусе или уже как положено – с флагом и гимном. Почему МОК отстранил Россию? Мне кажется, спорт в целом всегда был неким инструментом воздействия в политическом смысле. Наверное, сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин относится к спорту, к спортсменам. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?

– На самом деле, нового нет. Мы же помним бойкот Олимпиады 1980 года.

– Знаете, бойкот – это одно, а здесь такое вот унижение. Я, кроме как унижением, нынешние процессы назвать не могу. При этом все прекрасно понимают, что выгодополучателя нет. Интереса к соревнованиям без России нет даже у западных спортсменов.

Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках было всегда. Интерес есть всегда. Сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет. Это говорит о том, что интерес людей теряется. Потому что нет вот этой вековой схватки, которая была. А так – все перемелется, мы все равно туда вернемся.

– Давайте представим, что в этом сезоне свершилось чудо и сборная России выступает на Олимпиаде. Как считаете, какие результаты смогла бы показать команда?

– Я вообще никогда не загадываю. У меня одно желание — вернуться достойно, вот и все.

«Мы все-таки хотели рассказать не о виде спорта и даже, наверное, не столько о спортсменке, сколько об одном отдельно взятом человеке, который чего-то добился в жизни, конкретно в спорте Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Магия кино завораживает. Это очень круто»

– Еще одна тема, о которой мы не можем не спросить. Вышел фильм «Белый снег». Он вызвал еще больший интерес к вам у широкой публики, которая, может быть, не так сильно следит за спортом и в целом интересуется разными темами. Расскажите о своем участии в съемках.

– Первое, что я могу сказать, – мы все-таки хотели рассказать не о виде спорта и даже, наверное, не столько о спортсменке, сколько об одном отдельно взятом человеке, который чего-то добился в жизни, конкретно в спорте.

Мое участие было просто колоссальное. Сначала мы почти полтора года писали сценарий, потому что мы делали очень много интервью со сценаристами. В итоге у нас появился сценарий на 10 серий, пришлось многое резать. Это тоже нормально, потому что я, на самом деле, рассказывала все предельно откровенно. Может быть, сценаристы немножко углублялись в семью и так далее, все это в итоге вырезалось. Утверждались практически все актеры, со мной все это было согласовано. Процентов 80, может, больше, я была на съемках.

– Насколько фильм все-таки соответствует реальности? Или такой задачи не было? Может быть, что-то прибавили, что-то усилили?

– Есть маленькие несовпадения в городах и во временах года, что, я считаю, абсолютно незначительно. Я никогда не летала на вертолете на чемпионате мира. Думаю, никто бы не разрешил это сделать.

А все остальное – абсолютная правда. То есть ни режиссер, ни продюсер, никто не пытался как-то приукрасить. Режиссер придумал этот полет на вертолете. Ну да, это стало некой изюминкой.

– Но для вас это был интересный опыт?

– Вообще магия кино завораживает. Это очень круто.