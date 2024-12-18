Елена Вяльбе назвала казанский вуз одним из лучших в РФ

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Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - один из лучших вузов страны по своему направлению. Таким мнением на праздновании юбилея университета поделилась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Наши лыжники с удовольствием здесь учатся, в том числе члены сборной России. Для меня это не просто вуз, это храм знаний. Здесь шикарные преподавательский состав и техническое оснащение. В стране можно такие университеты пересчитать по пальцам. Однозначно, он один из лучших в стране», - поделилась Вяльбе.

Она преподает и даже до сих пор учится в Поволжском университете. Также вуз многое значит и для Федерации лыжных гонок, так как здесь несколько раз проходила отчетно-выборная конференция объединения.