Елена Вяльбе: Специальная Олимпиада ничем не отличается от простых соревнований

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила старт соревнований в рамках Единых Игр по программе Специальной Олимпиады в Казани.

«Мы не должны отличать инвалидов, людей с умственным отставанием в развитии и других людей от нас самих. Считаю, что проведение таких мероприятий не просто правильно, а супер правильно.

Здесь они соревнуются на трассах, на которых тренируются простые спортсмены. У них такое же оборудование. Кстати, можно сказать, что эта Олимпиада открывает данный лыжно-биатлонный комплекс, потому что мы пока еще свои соревнования здесь не проводили. Эти старты ничем не отличаются, те же судьи, которые судят у нас на соревнованиях, тот же хронометраж и всё тоже самое», - сказала Вяльбе.

Единые Игры в Казани стартовали 21 января и пройдут до 27 января.