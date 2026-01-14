news_header_top
Елена Вяльбе рассказала, почему больше не общается с Большуновым

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг чемпиона Александра Большунова. На пресс-конференции, посвященной старту этапа Кубка России в Казани она не смога ответить на вопросы о лыжнике, поскольку у них испортились отношения.

На вопрос о его участии в сборе в Казани она ответила: «Будет ли Александр Большунов в Казани, у меня нет информации, это надо у Юрия Викторовича Бородавко спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше», – приводит слова Вяльбе «ТИ-Спорт».

Вяльбе также отметила, что после недавних публичных инцидентов их контакт с спортсменом прервался:

«После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался, я не лезу к человеку, все, что нужно, он знает». Относительно возможной поездки Большунова на тренировки в Италию президент ФЛГР добавила: «Он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации».

