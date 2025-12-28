Елена Вяльбе рассказала о возможном допуске лыжников помимо Коростылева и Непряевой

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с получением нейтрального статуса для участия в международных стартах. По ее словам, на сегодняшний день такие допуски получили только двое российских спортсменов: Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Вяльбе пояснила, что заявки других лыжников рассматривались, но им было отказано. Причины отказов в Федерации не разглашаются, так как, согласно установленным правилам, российская сторона не имеет права запрашивать у организаторов подобную детальную информацию о принятых решениях.

«На сегодняшний день только они [Коростелев и Непряева] получили нейтральный статус. Спортсменов ещё рассматривали, достаточно много. Но они все имеют красную карточку, все они забанены.

Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие статус в декабре, уже выступили на этапе Кубка мира в Давосе. Там они успешно подтвердили олимпийские квоты, необходимые для участия в Играх 2026 года в Милане.