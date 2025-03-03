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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе получила диплом тренера в Поволжском университете спорта. Об этом сообщается в социальных сетях вуза.

Вяльбе закончила магистратуру по заочной форме. Диплом ей вручил ректор учебного заведения Рафис Бурганов. Также на встрече присутствовал глава «Сетевой компании» и президент федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев.

Напомним, сейчас в казанском поселке Мирный проходит Чемпионат России по лыжным гонкам. Следующие старты состоятся завтра, 4 марта, по дисциплине «спринт классическим стилем». Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжным гонкам.