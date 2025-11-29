Елена Вяльбе объяснила плохие результаты Большунова на старте сезона

Фото: Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, представляющего Республику Татарстан во внутрироссийских соревнованиях.

Она заявила, что Большунов недавно переболел и это повлияло на его форму.

«Когда неделя тренировок выпадает – это сказывается. Но он и прошлый сезон начал не так ярко, а в середине сезона стал тем Большуновым, к которому привыкли».

Вяльбе подчеркнула, что Большунову придется привыкать к тому, что удерживать абсолютное лидерство будет все сложнее из-за появления сильной молодежи. «В спорте это очень хорошо и правильно», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Большунов занял лишь восемнадцатое место в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России 2025/2026 в Кировске.